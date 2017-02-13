Ayrılmaz İkili: Sony Xperia XZ ve PlayStation 4

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgilinize eğlenceyi hediye edin!

Sony Mobile’ın kamera özellikleri ile dikkat çeken en yeni amiral gemisi Xperia XZ, PS4 ile en eğlenceli deneyimi sunmak için mükemmel bir hediye alternatifi olarak karşınıza çıkıyor.

Xperia XZ, sevdiklerinizin ve sizin Sony’nin Remote Play özelliği ile PS4 konsolunuza erişip ev içinde aynı Wi-Fi ile PS4’e bağlanarak istenilen odada sevdiğiniz oyunları oynamanıza olanak sağlıyor. PS4’ün ikinci ekranı gibi kullanılabilen Xperia XZ, 5,2 inç kavisli Full HD ekranı ile her şeyi en canlı detaylarla görebilmenize imkan tanıyor.

Sevgilinizle birlikte PS4 oynarken bu eğlenceli anlarınızı Xperia XZ’nin üstün kamerası ile ölümsüzleştirebilirsiniz. Hem teknolojik hem de trend bir hediye arayanlar için mükemmel bir ikili olan Xperia XZ ve PS4 ile yaşayacağınız eğlenceli deneyime hazır olun! Sony Xperia XZ ve Türkiye’nin en çok satan oyun konsolu PS4, bu Sevgililer Günü’nde mükemmel uyumlarını keşfetmeniz için Turkcell mağazalarında sizleri bekliyor.





