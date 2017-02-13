iOS: Apple Müzik Çalar Alternatifleri

Apple iPhone dünyasında kullanıcıların müziklerini iTunes kullanarak iPhone’a aktarmaları gerekiyor ve Android dünyası gibi microSD karta ya da dahili belleğe kopyalamaları yetmiyor. Aynı zamanda dışarı çıkarmak da mümkün değil. Güncelleme yapacağınız zaman iTunes kullanmanız şart.

iOS: Müzik Çalar Alternatifleri

Diğer yandan Apple iPhone ile gelen müzik çalar başarılı ve iTunes üzerinden eklenmiş ya da satın alınmış şarkılar kolayca dinlenebiliyor ama daha iyi bir seçenek arıyorsanız iTunes marketinde çok sayıda seçenek var. Bu arada unutmadan Apple’ın aylık üyelikli akış esaslı Apple Music servisinden de söz etmek gerekiyor. Normalde Apple Music üyeleri sadece Apple uygulamasıyla müziklerini dinleyebiliyordu ama sınırlama gevşetildi ve örneğin Shazam iOS uygulamasıyla bulunan yeni şarkılar Apple Music çalma listesine eklenebilir oldu. DJ’lik gibi düzenleme esaslı diğer müzik uygulamaları şimdilik DRM nedeniyle Apple Music arşivinize erişemiyor.

iOS Music Alternatifleri

Elinizdeki mevcut müzik arşivini iPhone’a aktardıktan sonra dinlemenize imkan verecek çeşitli uygulamalar var. Çoğu ücretsiz ve aynı zamanda iCloud müzik arşivi, Apple Music de destekliyor. Bazılarında Spotify ve YouTube müzik desteği bile var.

Ecoute

Çalma sayısı gibi istatistiksel bilgilere meraklı kullanıcıların ilgisini çekebilir. Basit bir uygulama ve sadece albüm kapağını gösteren sade arabirime sahip. Albüme bağlı rastgele çalma gibi gelişmiş bir özelliğe sahip. AirPlay desteği var ve arşivi besteci, sesli kitap gibi ince seçimlerle filtrelemek mümkün. Facebook ve Twitter desteği olan uygulama Last.fm’e gönderim yapabiliyor. Gece modunda gözleri yormuyor.

Listen

El hareketleri esaslı kısayollara öncelik veren bu uygulama görsellerin yoğun olduğu bir menü sistemi içeriyor. Müzik çalar olarak temel fonksiyonlar ücretsiz olarak sunuluyor ama yerel ve online radyo istasyonlarına da erişmek istiyorsanız aylık üyelikli sürüme terfi etmeniz gerekiyor. Albüme, sanatçıya göre gezebilir, yukarı çekerek arama başlatabilirsiniz.

SoundShare

Apple Music, Spotify, Deezer gibi uygulamaların içeriğini bir araya topluyor. Aslında üyelik gerektiren bir sosyal ağ ve işbirliğine gireceğiniz kişilerin de üye olması şart. Müzik beğenme, paylaşma, yorumlama özellikleri ön planda.

Musixmatch

Bu uygulama ise müzik dinlerken lirikleri otomatik olarak görmeye odaklanıyor. Apple Music ve Spotify ile bağlantı kurabiliyor. Şarkı dinlerken eşlik etmek isteyenler için ideal. Geliştiricilere göre dünyanın en gelişmiş lirik arşivine sahip. Arama motoruyla istenen şarkıların lirikleri de bulunabiliyor.







