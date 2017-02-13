Hepimiz ara sıra yanlışlıkla istemeden belirli dosyaları silip sonradan ah-vah çekiyoruz. Hele bir de masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi geri dönüşüm kutusu olmayınca silinen dosyalar geri gelmeyecek biçimde tarihe karışabiliyor. Bebeğinizin ilk adımlarını içeren fotoğrafları mı sildiniz?

iOS: Silinmiş Fotoğrafları Geri Getirmek

Son pişmanlık sırasında bir diğer şans olsa da silinen fotoğrafları geri getirebilsem dediğinizi duyar gibiyiz… Apple iPhone cihazınızda bir fotoğrafı kazayla sildiyseniz standart fotoğraf uygulamasının ana menüsüne geri dönün ve aslında sandığınızdan çok daha fazla özelliğe sahip olduğunu keşfedin. Fotoğraf uygulaması içinde çok sayıda albüm olduğunu göreceksiniz. Ekranın alt kısımlarına doğru indiğinizde kısa süre önce silinenleri gösteren özel bir klasör karşınıza çıkacak.

Bu klasöre girin ve az önce kazayla sildiğiniz fotoğrafı ya da fotoğrafları bulun. Bu alanda sadece son 30 gün içinde silinmiş olan fotoğraflarınız yer alır. Ardından sağ alt kısımda yer alan geri kurtarma butonuna basın. Birden fazla fotoğraf seçmek isterseniz albüm görünümüne geri dönün ve uzun basarak birer birer seçin. Daha sonra sağ alt köşedeki kurtarma butonuna basın. 30 günden daha uzun süre önce silinmiş fotoğrafları geri getiremezsiniz.





