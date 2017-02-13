Lenovo Vibe K5, K5 Plus Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Bu yöntemle esasında ülkemizde bulunmayan Lemon 3 akıllı telefonda da root erişimi ve TWRP Recovery kurulumu elde edilebiliyor. Desteklenen cihazlar şu şekilde:

A6020a40 (S415)

A6020a40 (S616 H39)

A6020a41

A6020l36

A6020l37

A6020a46 (2GB RAM)

A6020a46 (3GB RAM)

K32C36 (Lemon 3)

Lenovo Vibe K5, K5 Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Ön İşlemler

Cihazda Settings » About phone » Build number (Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe 7 kez dokunarak Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

(Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe 7 kez dokunarak (Geliştirici Seçenekleri) menüsünü etkinleştirin. Bu menüden ve seçeneklerini etkinleştirin. Lenovo akıllı telefonlar için geliştirilen sürücüyü kişisel bilgisayarınıza yükleyin.

Minimal ADB and Fasboot Setup kurulumunu gerçekleştirin.

kurulumunu gerçekleştirin. Akıllı telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 60 olmasına özen gösterin.

İndirmeler

Öncelikle yukarıdaki bağlantıdan TWRP Recovery’i indirin. İndirdiğiniz TWRP Recovery dosyasını alışılageldik şekilde recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı dizine aktarın. SuperSU ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın. ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı klasöre gidin, boş bir alanda Shift + Sağ Tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın. Akıllı telefonunuzu USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın ve Komut İstemi aracına adb reboot bootloader komutunu girerek cihazın Bootloader moduna girmesini sağlayın. Bootloader modundayken cihazın tespit edilip edilmediğini kontrol etmek için fastboot devices komutunu kullanın. Cihazınız tespit edildiyse seri numarası ekranda belirecektir. TWRP imajının flash’lanması için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın. Flash’lama işlemi tamamlandığında cihazın yeniden başlatılması için fastboot reboot komutunu kullanın. adb reboot recovery komutu ile akıllı telefonun Recovery moduna girmesini sağlayın. TWRP menüsünde Install seçeneğine dokunun ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyaladığınız SuperSU ZIP dosyasını seçin. Flash’lama işlemi gerçekleştirildiğinde TWRP ana menüsüne dönün ve akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını sağlayın. İşlem bu kadar basit.



