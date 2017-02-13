Lenovo Vibe K5, K5 Plus Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Bu yöntemle esasında ülkemizde bulunmayan Lemon 3 akıllı telefonda da root erişimi ve TWRP Recovery kurulumu elde edilebiliyor. Desteklenen cihazlar şu şekilde:
- A6020a40 (S415)
- A6020a40 (S616 H39)
- A6020a41
- A6020l36
- A6020l37
- A6020a46 (2GB RAM)
- A6020a46 (3GB RAM)
- K32C36 (Lemon 3)
Lenovo Vibe K5, K5 Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek
Ön İşlemler
- Cihazda Settings » About phone » Build number (Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe 7 kez dokunarak Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.
- Lenovo akıllı telefonlar için geliştirilen sürücüyü kişisel bilgisayarınıza yükleyin.
- Minimal ADB and Fasboot Setup kurulumunu gerçekleştirin.
- Akıllı telefonunuzdaki verileri yedekleyin.
- Cihazınızın pil seviyesinin en azından % 60 olmasına özen gösterin.
İndirmeler
- Öncelikle yukarıdaki bağlantıdan TWRP Recovery’i indirin.
- İndirdiğiniz TWRP Recovery dosyasını alışılageldik şekilde recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı dizine aktarın.
- SuperSU ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın.
- ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı klasöre gidin, boş bir alanda Shift + Sağ Tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Komut penceresini burada aç seçeneğine tıklayın.
- Akıllı telefonunuzu USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın ve Komut İstemi aracına adb reboot bootloader komutunu girerek cihazın Bootloader moduna girmesini sağlayın.
- Bootloader modundayken cihazın tespit edilip edilmediğini kontrol etmek için fastboot devices komutunu kullanın. Cihazınız tespit edildiyse seri numarası ekranda belirecektir.
- TWRP imajının flash’lanması için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.
- Flash’lama işlemi tamamlandığında cihazın yeniden başlatılması için fastboot reboot komutunu kullanın.
- adb reboot recovery komutu ile akıllı telefonun Recovery moduna girmesini sağlayın.
- TWRP menüsünde Install seçeneğine dokunun ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyaladığınız SuperSU ZIP dosyasını seçin.
- Flash’lama işlemi gerçekleştirildiğinde TWRP ana menüsüne dönün ve akıllı telefonunuzun yeniden başlatılmasını sağlayın. İşlem bu kadar basit.
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