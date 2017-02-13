WhatsApp‘ın İnternet Kullanımını Azaltmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına birebir konuşmalarda ve grup mesajlaşmalarında fotoğraf, ses, video ve döküman gönderme olanağı sunuyor. Bildiğiniz gibi uygulamaya geçtiğimiz yıl içerisinde sesli ve görüntülü görüşme özellikleri de dahil edildi. Yani WhatsApp’ı yoğun şekilde kullanan akıllı telefon sahipleri uygulamanın ciddi bir internet trafiği yarattığını gözlemleyecektir. Bu durum genellikle Wi-Fi ağlarına dahilken problem oluşturmuyor fakat birkaç GB’lık mobil internet paketlerinin hızla tükenmesi büyük bir sorun. WhatsApp‘ta İnternet kullanımını azaltmak için faydalanılabilecek çeşitli ayar ve seçenekler mevcut. Dilerseniz WhatsApp‘ın İnternet kullanımını azaltmak için neler yapabileceğinize bakalım.

WhatsApp: İnternet Kullanımını Azaltmak

Öncelikle WhatsApp uygulamasını çalıştırın, arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve uygulama ayarlarını görüntülemeyi sağlayan butona dokunun. Ayarlar seçeneğine gidin.

Karşınıza gelen menüden Veri kullanımı seçeneğine erişin.

Veri kullanımı menüsündeki ilk seçenek Şebeke Kullanımı. Burada çeşitli işlemlerde harcanan data paketi miktarını görebiliyorsunuz.

Mobil veri kullanırken bölümünden akıllı telefonunuz 3G / 4G paketini kullanıyorken hangi dosya tiplerinin otomatik kaydedileceğini ayarlayabilirsiniz. Tavsiyemiz yalnızca fotoğrafların seçili olması, hatta internet paketinizle yetinmekte zorlanıyorsanız fotoğrafları da devre dışı bırakabilirsiniz.

Wi-Fi ağlarına bağlıyken medya ve dökümanların otomatik indirilmesinde bir mahzur yok, hepsini işaretleyebilirsiniz.

Yurtdışına çıktığınızda, Roaming etkinken doğal olarak internet kullanımını en altta seviyede tutmanız gerekecek. Tüm seçenekleri devre dışı bırakın.

Arama ayarları bölümündeki Düşük veri kullanımı seçeneğini işaretlediğinizde WhatsApp aramalarındaki internet paketi kullanımı azaltılacaktır.







