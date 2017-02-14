Android ve iOS: En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu

Android ve iOS için En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu ile karşınızdayız. Kaykay tahtaları, snowboard’lar, BMX motosikletleri, yarım borular, dik yamaçlar, delik boşluklar, punk. Bunlar video oyun geliştiricileri tarafından 90’lı yılların sonlarından 2000’li yılların ortalarına kadar seçilen maddelerden bazılarıydı. Oyunlar bizler için pek tatmin edici olmadı.

THPS 2’de sonsuz kombinasyonları zincirlemek, SSX’deki en üst püf noktaları yakalamak ve 1080 Snowboard’da yamaçların arasından arkadaşlarla yarışmak ekstrem spor oyunlarının en çağdaş dönemindeydi. O zamandan bu yana işler değişmiş durumda.

Bu türden Tony Hawk oyunları, 1080 Snowboarding, Dave Mirra Freestyle BMX, SSX serisi ve Jet Set Radio gibi kaliteli oyunlar gördük fakat sonra oldukça zayıf yapımlar ortaya çıktı. 2007’de PS3 ve Xbox 360 için Skate hazırlandı, daha sonra aksiyon yaşayamadık. Akıllı telefonların altın çağındayız, haliyle Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz ekstrem spor oyunlarını derleyelim istedik. Dilerseniz Android ve iOS için En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu

1. Snowboard Party 2

Android ve iOS En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu 1

Snowboard Party 2 sizi eski güzel günlere götürecek. Oyunda beş farklı ana mod bulunuyor: Klasik Freestyle modunda dilediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz, Halfpipe daha çok kısa parçalarla yarım borulara odaklanıyor, Big Air’da çok sayıda atlama var, Time Attack ise sanıyoruz kendisini açıklayan bir isimlendirmeye sahip. Oyun tekli ve çoklu oyuncu modlarına sahip, global bir oyun skoru tablosu da bulunmakta.

Snowboard Party 2 Lite
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Snowboard Party 2 Lite
Developer: Ratrod Studio Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

2. Touchgrind Skate 2

Android ve iOS En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu 2

Touchgrind Skate 2 akıllı telefonlarda Skate deneyimine en fazla yaklaşan oyun konumunda. Bu listedeki diğer oyunların aksine ve genel olarak Touchgrind serisi komut dosyası verilen animasyonlar ve olaylar üzerine değil fizik kurallarına uyumlu şekilde dizayn edilmiş. Orta ve işaret parmaklarınızla adım atmak için bir tahta buluyorsunuz ve parmaklarınız patencinin ayakları haline geliyor.
Touchgrind Skate 2
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Touchgrind Skate 2
Developer: Illusion Labs
Fiyat: Ücretsiz+

3. Touchgrind BMX

Android ve iOS En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu 3

Skateboarding oyunu kardeşine benzer şekilde Touchgrind BMX de granüler çoklu dokunmatik denetime dayanmakta ve mekaniği de hile animasyonlarından ziyade bir fizik motoru üzerine inşa edilmiş durumda. Touchgrind BMX aşamalı bir öğrenme eğrisine sahip ancak kolay pes etmeyerek devam edenler ödüllendirici ve benzersiz bisiklet sürme oyunlarından birinin keyfini çıkarabilir.

Touchgrind BMX
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Touchgrind BMX
Developer: Illusion Labs
Fiyat: Ücretsiz+

4. Go Surf: The Endless Wave

Android ve iOS En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu 4

Go Surf adından da anlaşılabileceği üzere surf yapmanızı sağlıyor. Açılın, ayarlayın ve kendinizi bırakın. Dalgalarla bütünleşin. Öncelikle surf yapmayı öğrenmeniz gerekecek, bu o kadar da zor değil. Fakat denizde canavar köpekbalıkları, kendi hallerine takılan yüzücüler, diğer surf yapanlar, cankurtaranlar ve hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı yüzücüler gibi sürprizler sizi bekliyor.
GoSurf Uçsuz Bucaksız Dalgalar
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GoSurf Uçsuz Bucaksız Dalgalar
Developer: Diverso Games
Fiyat: Ücretsiz+

Go Surf - The Endless Wave Runner
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Go Surf – The Endless Wave Runner
Developer: Diverso Games
Fiyat: Ücretsiz

5. Project Parkour

Android ve iOS En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu 5

Birinci sınıf platform oyunları bu günlerde oldukça az sayıdalar. Project Parkour bu alandaki az sayıdaki oyundan birisi olsa da şaşırtıcı derecede yeterli. Oyun dikkat çekici noktalar için kırmızı vurgularla ağırlıklı olarak beyaz ortamlar kullanan görsel stiliyle bizlere Mirror’s Edge’i andırmadı değil.
Project Parkour
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Project Parkour
Developer: TwoRobotsStudio
Fiyat: Ücretsiz+


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