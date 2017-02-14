Android ve iOS için En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu ile karşınızdayız. Kaykay tahtaları, snowboard’lar, BMX motosikletleri, yarım borular, dik yamaçlar, delik boşluklar, punk. Bunlar video oyun geliştiricileri tarafından 90’lı yılların sonlarından 2000’li yılların ortalarına kadar seçilen maddelerden bazılarıydı. Oyunlar bizler için pek tatmin edici olmadı.

THPS 2’de sonsuz kombinasyonları zincirlemek, SSX’deki en üst püf noktaları yakalamak ve 1080 Snowboard’da yamaçların arasından arkadaşlarla yarışmak ekstrem spor oyunlarının en çağdaş dönemindeydi. O zamandan bu yana işler değişmiş durumda.

Bu türden Tony Hawk oyunları, 1080 Snowboarding, Dave Mirra Freestyle BMX, SSX serisi ve Jet Set Radio gibi kaliteli oyunlar gördük fakat sonra oldukça zayıf yapımlar ortaya çıktı. 2007’de PS3 ve Xbox 360 için Skate hazırlandı, daha sonra aksiyon yaşayamadık. Akıllı telefonların altın çağındayız, haliyle Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda oynayabileceğiniz ekstrem spor oyunlarını derleyelim istedik. Dilerseniz Android ve iOS için En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Ekstrem Spor Oyunu

1. Snowboard Party 2 Snowboard Party 2 sizi eski güzel günlere götürecek. Oyunda beş farklı ana mod bulunuyor: Klasik Freestyle modunda dilediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz, Halfpipe daha çok kısa parçalarla yarım borulara odaklanıyor, Big Air’da çok sayıda atlama var, Time Attack ise sanıyoruz kendisini açıklayan bir isimlendirmeye sahip. Oyun tekli ve çoklu oyuncu modlarına sahip, global bir oyun skoru tablosu da bulunmakta. Snowboard Party 2 Lite Developer: Ratrod Studio Inc. Fiyat: Ücretsiz+ 2. Touchgrind Skate 2



