Android ve iOS: En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması

Android ve iOS cihazlar için En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması ile karşınızdayız. Kilo alımı ve kilo kaybında temel kural vücuda alınan ve yakılan kalori hesabına dayanıyor. Kütlenizi kontrol altına almak niyetindeyseniz ya da böyle bir kaygınız olmadan yalnızca sağlıklı yaşamak istiyorsanız kalori takibi için geliştirilen Android ve iOS uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Dilerseniz Android ve iOS için geliştirilen En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması nelermiş daha yakından bakalım.

Android ve iOS: En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması

Calorie Counter by MyFitnessPal

Android ve iOS En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması 1

MyFitnessPal büyük bir gıda veritabanına (5 milyondan fazla girdi) sahip hızlı, kullanımı kolay bir kalori takip uygulaması hazırladı. Uygulama tamamen ücretsiz; diyetinizi izlemenize ve hızlı yiyecek girişi ile beslenme takibi yapmanıza olanak tanıyor. Favorilerinizi hatırlayabiliyor, aynı anda birden fazla gıda eklenmesine olanak tanıyor, tüm yemekleri kaydedip ekleme imkanı sağlıyor. Calorie Counter Apple Health, MapMyFitness, Runkeeper, Strava ve Runtastic gibi 50’den fazla cihaz (Fitbit, Jawbone, UP, Withings) ve popüler üçüncü parti uygulama ile veri senkronizasyonu gerçekleştirebiliyor.

MyFitnessPal
İndir
QR-Code

MyFitnessPal
Developer: MyFitnessPal, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Calorie Counter & Diet Tracker by MyFitnessPal
İndir
QR-Code

Calorie Counter & Diet Tracker by MyFitnessPal
Developer: MyFitnessPal.com
Fiyat: Ücretsiz+

Calorie Counter by MyNetDiary

Android ve iOS En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması 2

Bu kalori takip uygulamasında egzersiz özellikleri ve daha iyi beslenmeye yönelik ipuçları da bulunmakta. Kendinize bir hedef belirleyerek başlayın; uygulama beslenme programınızı analiz edecek, hedeflerinizle ilgili hesaplamalar gerçekleştirecek ve size özel öneriler ile beslenme ipuçları sunacak. Araçta dahili barkod tarayıcı, 500’den fazla aktivite ve egzersiz için takip, dahili GPS takip özelliği bulunmakta. Raporları PDF dosyası olarak ya da e-posta aracılığıyla elde edebiliyorsunuz.

MyNetDiary Calorie Counter
İndir
QR-Code

MyNetDiary Calorie Counter
Developer: MyNetDiary.com
Fiyat: Ücretsiz+

MyNetDiary - Calorie/KJ Counter and Food Diary
İndir
QR-Code

MyNetDiary – Calorie/KJ Counter and Food Diary
Developer: MyNetDiary Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Calorie Counter by FatSecret

Android ve iOS En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması 3

Calorie Counter by FatSecret yemek yemenizi planlamanıza ve kaydetmenize yardımcı olması için kullanımı kolay bir gıda günlüğü içeriyor. Görsel tabanlı gıda tanımayı destekliyor; böylece fotoğrafları akıllı telefonunuz ile çekebilir ve fotoğrafları ekleyerek veya barkod tarayarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Diyet takvimi kaç kalori alındığını ve yakıldığını görmenizi sağlıyor. Uygulama aynı zamanda FatSecret Professional servisiyle senkronize olabiliyor.

FatSecret Kalori Sayacı
İndir
QR-Code

FatSecret Kalori Sayacı
Developer: FatSecret
Fiyat: Ücretsiz

Calorie Counter by FatSecret
İndir
QR-Code

Calorie Counter by FatSecret
Developer: FatSecret
Fiyat: Ücretsiz

Lose it!

Android ve iOS En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması 4

Lose it! sizin için özel bir kilo verme planı oluşturuyor ve yemeklerinizi ve egzersizlerinizi kaydetmeye başlıyor. Bir günlük kalori ve besin limiti ayarlayıp (karbonhidratlar, yağ, protein, lif, şeker vb.) kilo kaybı, egzersiz, kan basıncı, su alımı ve diğer kategoriler için hedefler belirleyebiliyorsunuz. Uygulama, yediğiniz ve yaptığınız şeyleri izlemek için basit ve kullanımı kolay araçlar sunmakta. Fitness takibi için kullanılan cihazlarla uyumlu olduğunu da ifade edelim.

Lose It!
İndir
QR-Code

Lose It!
Developer: FitNow, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Lose It! – Weight Loss Program and Calorie Counter
İndir
QR-Code

Lose It! – Weight Loss Program and Calorie Counter
Developer: FitNow
Fiyat: Ücretsiz+

Noom Coach

Android ve iOS En İyi 5 Kalori Takip Uygulaması 5

Noom izlemeniz için basit bir plan sunuyor ve renk kodlaması ile beslenme geri bildirimi sağlıyor. Aynı zamanda kilo, yemek, egzersiz, kan basıncı ve kan şekerini de izliyor. Uygulama edinmeniz gereken ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak alışkanlıkları aşamalı olarak öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmış beceri geliştirme ve uygulamayı vurgulayan çok sayıda ders arasından seçim yapmanıza izin veriyor. Kilo vermenize yardımcı olmak ve uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için tasarlanmış Healthy Weight Program ile alışkanlıklarınızı değiştirmenize ve şeker hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olan Diabetes Prevention Program’a ev sahipliği yapıyor.

Noom Coach: Health & Weight
İndir
QR-Code

Noom Coach: Health & Weight
Developer: Noom Inc.
Fiyat: Ücretsiz+

Noom Coach: Healthy Weight Loss, Diabetes & More
İndir
QR-Code

Noom Coach: Healthy Weight Loss, Diabetes & More
Developer: Noom, Inc.
Fiyat: Ücretsiz+



[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir