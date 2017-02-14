Android kullanıcıları root aldıktan sonra görünümü değiştirmek için ROM kurmak zorunda değiller. Xposed adlı altyapı kurulduktan sonra eklenen modüllerle cihaza farklı özellikler eklenebiliyor.

Android: Navigasyon Alanına Uygulama Çekmecesi Eklemek

Bunun için varsa bootloader kaldırıp root aldıktan sonra özel bir Recovery kurmanız ve Recovery menüsüne girip xposed altyapısına ait zip paketini kurmanız gerekiyor. Android işletim sisteminin farklı versiyonları için geliştirilmiş xposed paketleri hazır ve şimdilik sadece Android 7.0 Nougat desteklenmiyor ama her an destek gelebilir.

Gravitybox ve Özelleştirmeler

Xposed için geliştirilmiş olan modüller içinde en popüler olanlardan biri GravityBox görsel özelleştirme seti. Bu dosya konusunda eklemek istediğimiz mini uygulama çekmecesi altta yer alan navigasyon çubuğunda yer alacağı için her zaman erişilebilir olacak ve sevdiğiniz uygulamalara erişim kolaylaşacak.

Xposed altyapısını kurduktan ve GravityBox modülünü etkinleştirip cihazınızı yeniden başlattıktan sonra GravityBox açın ve Uygulama Başlatıcı kısmına girin. 12 taneye kadar istediğiniz uygulamayı işaretleyip mini uygulama çekmecenizi doldurun.

Ardından uygulama ana menüsüne geri dönüp bu kez Navigasyon hileleri kısmına girin. Ardından özel buton ayarları seçin ve aktifleştirin. Artık kullanılabilir olacak. Aynı zamanda başlatıcı sembolünü sağa çekmek, sembolü basitleştirmek, uzun basma ve çift tıklama gibi ek ayarları da aktifleştirebilirsiniz. Artık navigasyon çubuğu alanına baktığınızda yeni mini uygulamalar çekmecesini kullanabiliyor olacaksınız. İstediğiniz uygulamaları başta anlattığımız listeden kolayca değiştirebilirsiniz.





