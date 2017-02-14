Android ve iOS cihazlar için En İyi Altı Kalori Takip Uygulaması ile karşınızdayız. Kilo alımı ve kilo kaybında temel kural vücuda alınan ve yakılan kalori hesabına dayanıyor. Kütlenizi kontrol altına almak niyetindeyseniz ya da böyle bir kaygınız olmadan yalnızca sağlıklı yaşamak istiyorsanız kalori takibi için geliştirilen Android ve iOS uygulamalarından yararlanabilirsiniz. Dilerseniz Android ve iOS için geliştirilen En İyi Altı Kalori Takip Uygulaması nelermiş daha yakından bakalım.

Android ve iOS’de En İyi Altı Kalori Takip Uygulaması

Calorie Counter by MyFitnessPal

MyFitnessPal büyük bir gıda veritabanına (5 milyondan fazla girdi) sahip hızlı, kullanımı kolay bir kalori takip uygulaması hazırladı. Uygulama tamamen ücretsiz; diyetinizi izlemenize ve hızlı yiyecek girişi ile beslenme takibi yapmanıza olanak tanıyor. Favorilerinizi hatırlayabiliyor, aynı anda birden fazla gıda eklenmesine olanak tanıyor, tüm yemekleri kaydedip ekleme imkanı sağlıyor. Calorie Counter Apple Health, MapMyFitness, Runkeeper, Strava ve Runtastic gibi 50’den fazla cihaz (Fitbit, Jawbone, UP, Withings) ve popüler üçüncü parti uygulama ile veri senkronizasyonu gerçekleştirebiliyor.

Calorie Counter by MyNetDiary

Bu kalori takip uygulamasında egzersiz özellikleri ve daha iyi beslenmeye yönelik ipuçları da bulunmakta. Kendinize bir hedef belirleyerek başlayın; uygulama beslenme programınızı analiz edecek, hedeflerinizle ilgili hesaplamalar gerçekleştirecek ve size özel öneriler ile beslenme ipuçları sunacak. Araçta dahili barkod tarayıcı, 500’den fazla aktivite ve egzersiz için takip, dahili GPS takip özelliği bulunmakta. Raporları PDF dosyası olarak ya da e-posta aracılığıyla elde edebiliyorsunuz.

Calorie Counter by FatSecret

Calorie Counter by FatSecret yemek yemenizi planlamanıza ve kaydetmenize yardımcı olması için kullanımı kolay bir gıda günlüğü içeriyor. Görsel tabanlı gıda tanımayı destekliyor; böylece fotoğrafları akıllı telefonunuz ile çekebilir ve fotoğrafları ekleyerek veya barkod tarayarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Diyet takvimi kaç kalori alındığını ve yakıldığını görmenizi sağlıyor. Uygulama aynı zamanda FatSecret Professional servisiyle senkronize olabiliyor.

Lose it!

Lose it! sizin için özel bir kilo verme planı oluşturuyor ve yemeklerinizi ve egzersizlerinizi kaydetmeye başlıyor. Bir günlük kalori ve besin limiti ayarlayıp (karbonhidratlar, yağ, protein, lif, şeker vb.) kilo kaybı, egzersiz, kan basıncı, su alımı ve diğer kategoriler için hedefler belirleyebiliyorsunuz. Uygulama, yediğiniz ve yaptığınız şeyleri izlemek için basit ve kullanımı kolay araçlar sunmakta. Fitness takibi için kullanılan cihazlarla uyumlu olduğunu da ifade edelim.

Noom Coach

Noom izlemeniz için basit bir plan sunuyor ve renk kodlaması ile beslenme geri bildirimi sağlıyor. Aynı zamanda kilo, yemek, egzersiz, kan basıncı ve kan şekerini de izliyor. Uygulama edinmeniz gereken ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak alışkanlıkları aşamalı olarak öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmış beceri geliştirme ve uygulamayı vurgulayan çok sayıda ders arasından seçim yapmanıza izin veriyor. Kilo vermenize yardımcı olmak ve uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için tasarlanmış Healthy Weight Program ile alışkanlıklarınızı değiştirmenize ve şeker hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olan Diabetes Prevention Program’a ev sahipliği yapıyor.

Diyetkolik.com Diyet Egzersiz

Yaklaşık sekiz yıldır mobil uygulama mağazalarında olan Diyetkolik.com Diyet Egzersiz uygulaması yerli bir çözüm olmanın getirilerine sahip. Uygulamada çok sayıda Türk yemeğinin kalori değerlerine ulaşmak mümkün. Besinlerin yalnızca kalori değerleri değil; protein, karbonhidrat, yağ ve diğer besin değerleri de öğrenilebiliyor.

Kalori takipçisi, su takipçisi, egzersiz takipçisi gibi sağlıklı beslenme ve yaşam hedefinize katkıda bulunacak özellikler mevcut. Sürekli güncellenen yemek tarifleri sayesinde yeni ve sağlıklı lezzetler keşfedilebiliyor. Ölçü girişi ve takibi ile detaylı raporlar​ görülebilmekte. Diyetisyen ve egzersiz uzmanlarının kilo verme, kilo alma ve sağlıklı yaşam konularındaki güncel paylaşımlarını izleyebiliyorsunuz.