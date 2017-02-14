Piyasaya iOS ve Android hakim olsa da BlackBerry, Windows Phone, Ubuntu Touch gibi mobil işletim sistemleri de var. Bunlar içinde hangisi daha iyi ya da sık kullanılıyor sorusunu sormaktan ziyade hangisi daha güvenli diye düşünebiliriz. Son zamanlarda özellikle Donald Trump sonrasında bu soru iyice sıklıkla sorulur hale geldi.

En Güvenli Mobil İşletim Sistemi Hangisi?

Donald Trump neden Android akıllı telefonunu kullanmaya son vermek zorunda kaldı? Amerika imzalı Google destekli Android güvenli değil mi?

Android

Son zamanlarda yaşanan olaylar ve siber saldırganların veri sızdırmaları sonrasında Android güvenliği sarsıldı. Belirli kodlar içeren MMS’leri açanların cihazı kontrol edilebiliyor. Yamalar kısa süre içinde Google tarafından sunulsa da güncellemeleri genelde sadece Nexus serisi alıyor. Diğer cihazların güncelleme alması üretici kontrolünde ve kimi zaman çok uzun gecikmeler oluyor çünkü Android dünyasında donanımı farklı binlerce cihaz var.

Ayrıca Android açık kaynak olduğundan uygulama geliştiriciler karmaşık C++ programlama, Java kullanabiliyor ama bunlardan ötürü de açık riski artıyor. Google Play market güvenli olsa da kullanıcılar apk paketi indirip kurabiliyor yani zararlı kodlar kolayca yayılabiliyor. Google ise sadece aylık güvenlik güncellemeleri sunmakla kalıyor.

BlackBerry

Eskiden iş adamlarının seçtiği ve son derece güvenli bilinen BlackBerry popülerliği dibe vurdu ve firma acil olarak Android işletim sistemli cihazlar sunmaya başlayıp kervana katıldı. Eski nesil BlackBerry bulup kullansanız bile artık güncellenmediği için sonradan bulunan açıklardan nasibini alıyor ve güvenli sayılamıyor.

Ubuntu Touch

Geçen sene sunulan Ubuntu Touch esaslı telefondan sonra üreticilerin geçiş yapması bekleniyordu ama Android gibi açık kaynaklı olan Ubuntu Touch beklenen ilgiyi görmedi ve projeleri iptal oldu. Yeni güncellemeler ve yamalar altı ayda bir çıkıyor. Ubuntu App Store nispeten güvenli bir ortam çünkü otomatik uygulama kontrolleri var. Ubuntu işletim sistemi güvenli ve büyük firmalar tarafından kullanılıyor ama Ubuntu Touch kullanan cihaz bulmak zor.

Windows Phone & Windows 10 Mobile

Şu ana kadar Windows Phone ile ilgili güvenlik açığı duyulmadı ve saldırganlar az kullanıcısı olan bu ortama pek fazla odaklanmıyor. Lumia modelleri çok az satıyor ve geleceği parlak görünmüyor. Windows Phone uygulamalarını içeren market ortamı Microsoft tarafından sıkı biçimde denetleniyor. Telefon sahipleri sunulan güncellemeleri aldıkları sürece kendilerini güvende sayabilirler çünkü Microsoft sıklıkla destek veriyor.

iOS

Apple uygulamaları sıkı biçimde denetleniyor ama iOS hedefli çeşitli saldırılar yaşandı ve bu cihazlar etkilendi. Xcode içeren saldırı milyonlarca cihaza bulaştı. Ayrıca çok sayıda ünlünün fotoğraflarının çalındığı saldırı da hala akıllarda. Android gibi popüler olan iOS’a yönelik saldırıların yoğun olması şaşırtıcı değil. Dahili kriptolama sistemi güvenli ve FBI bile ekran kilidini açmak için diğer firmalara tonla para ödemeyi teklif ediyor.





