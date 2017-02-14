WhatsApp Konuşmalarını E-Posta İle Göndermek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Günümüzde akıllı telefon kullanıcıları için vazgeçilmez konumundaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki sohbetlerinizi e-posta ile gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem özellikle WhatsApp konuşmalarını kullanışlı şekilde yedeklemek için sıklıkla tercih ediliyor. Üstelik yedekleri medya dosyalarını içerecek şekilde de alabilmeniz mümkün fakat bu durumda dosya boyutu doğal olarak büyüyor. Dilerseniz şimdi WhatsApp Konuşmalarını E-Posta İle Göndermek için izlemeniz gereken aşamalara değinelim.

WhatsApp Konuşmalarını E-Posta İle Göndermek

Öncelikle WhatsApp uygulamasını çalıştırın ve e-posta ile göndermek istediğiniz konuşmaya dokunun.

Sohbet açıldığında uygulama arayüzünde sağ üst kısımda yer alan ve seçenekleri görüntülemeye yarayan butonu kullanın. Açılan menüde yer alan seçenekler arasında en alt konumdaki Diğer‘e dokunun.

Aynı kısımda yeni bir menü ve seçenekler belirecek, bu kez Sohbeti e-postala seçeneğini kullanmalısınız.

Daha önce de altını çizdiğimiz gibi konuşmaları medya içerecek şekilde ya da medyasız olarak gönderebiliyorsunuz, medya içeren yedekler elbette daha büyük boyutlu oluyor. Medyaları akıllı telefonunuzda dosya yöneticisi aracılığıyla yedeklemek daha mantıklı olabilir.

Sohbeti gönder… başlıklı açılan pencerede cihazınızda kurulu e-posta istemcileri listelenecektir. Biz Gmail‘i kullandığımız için tercihimizi bu uygulamadan yana yapıyoruz.

Gördüğünüz gibi WhatsApp konuşmanız otomatik olarak oluşturulan e-postaya TXT formatında dosya eki olarak dahil edildi. Burada gönderen, alıcı, e-postanın konu başlığı ve gövde metnini dilediğiniz gibi düzenleyip e-postayı gönderebilirsiniz. Tabii e-postayı kendi adresinize gönderirseniz sohbetin yedeğini almış olacaksınız.







