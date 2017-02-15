Telefonlar büyüdükçe ve ekranlar genişledikçe daha yüksek kapasiteli bataryalar şart oldu. Neyse ki bunun popüler hale geldiğini görüyoruz ama 3000 mAh üstü kapasiteli bataryalarda şarj işlemi daha uzun sürüyor. Peki şarj işlemi saatler alıyor ve bitmiyorsa neden olabilir?

Android: Yavaş Şarj Sorununa Çözümler

Bu gibi sorunlar çoğu kullanıcının başına geliyor ama en azından çaresiz değilsiniz ve deneyebileceğiniz çeşitli yöntemler ve kontrol edebileceğiniz farklı noktalar bulunuyor.

Kötü Kablo Olasılığı

Telefon ağır şarj oluyorsa akla gelen ilk nedenlerden biri kablo olmalı. USB kabloların günde kaç kez takılıp çıkarıldığı, kenara atıldığı ve korumalı biçimde tutulmadığı düşünülürse aşınmaları normal. Aksine üreticilerin verdiği kabloların da kullanılması şart çünkü bunlar cihazlarınızla özel olarak test edildikten sonra seçiliyorlar. Kablo orijinal değilse ve kaybedilen yerine yenisi alınmışsa sahte olma ihtimali yüksek ki bu durumda maliyeti düşürmek için kullanılan ince tellerden ötürü voltaj düşüşü oluyor ve cihazlar önlem olarak şarj akımını düşürüyor.

Aşınan kablolarda da belirli sorunlar görülebiliyor. İnce tip microUSB fişi ya da bunun girdiği cihazdaki yuvada aşınma varsa kesintiler gerçekleşebiliyor. Kablo ve bağlantı noktalarını kontrol etmeli, gereksiz derece uzun kablo kullanmamalı, orijinalden ince ve ucuz kablolara itimat etmemelisiniz.

Zayıf Güç Kaynağı

Orijinal adaptörler için de benzer durum geçerli. En uygun biçimde seçilen ve yüksek akım sunabilen bu özel adaptörler yerine alınan yedekler ya da sahte alternatifler maliyeti düşürmek için yüksek akım desteği sunmuyor. Ayrıca farklı adaptör algılayan akıllı telefon hızı kesebiliyor. Diğer yandan kablosuz şarj kullanıyorsanız da şarj işlemi daima normalden uzun sürüyor çünkü düşen verimden ötürü ısıyla yaşanan kayıplar hızı kesiyor ve işlem uzuyor. Normal adaptörle deneyip farkı gözleyin.

Batarya Aşınması

Cihazınızı üç seneden fazladır sıklıkla kullanıyor ve her gün şarj ediyorsanız bataryası şarj tutmaz hale gelebilir çünkü bu tür hızlı şarj destekli bataryalar genelde 300-500 kez şarj edildikten sonra düşüşe geçerler ve hem kapasite azalır, hem de beklenmedik sonuçlar belirir. Emin olmak için orijinal kablo ve adaptörle şarj ederken telefonu kapalı tutun. Eğer asla ilerleme göstermiyor ve 3 saat içinde şarj olmuyorsa batarya değişim zamanı gelmiştir. Şarj sırasında ısınma olup olmadığını gözleyin ve güvenliği elden bırakmayın!





