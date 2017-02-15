En İyi 5 Android Nougat Launcher uygulaması ile karşınızdayız. Google’ın popüler mobil işletim sistemi Android’in son versiyonu Android Nougat adıyla geçtiğimiz yıl içerisinde kullanıcılarla buluşturulmuştu. Güncelleme yeni bir arayüz ve çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapıyor. Güncellemeyi bazı akıllı telefonlar almış olsa da birçok cihaz Android Nougat’tan mahrum kalacak. Android Nougat güncellemesini almayan akıllı telefonunuza Android Nougat görünümü kazandırmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz En İyi 5 Android Nougat Launcher uygulaması çözümüne göz atabilirsiniz.

En İyi 5 Android Nougat Launcher Uygulaması

Nougat Launcher

Nougat Launcher Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara Android 7.0 Nougat benzeri bir görünüm kazandırıyor. Doğal Android deneyimini elde edebiliyorsunuz, araçta çok sayıda gelişmiş özellik de bulunmakta. Uygulama çekmecesini özelleştirme, özel tema ve ikonlar kullanma imkanı var. Jest desteği de kazandırılmış. Gizliliğe önem veren kullanıcılar uygulamaları kilitleme ve gizleme özelliğini sevecek.

N Launcher

N Launcher arayüzü Android Nougat işletim sistemi temel alınarak hazırlanmış ve araç Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu. Android Nougat’ın animasyon stili ve dizaynı akıcı ve hafif bir araç ile elde edilmiş olunuyor. Dikey tarzda tasarlanmış, uygulamaların alfabetik olarak listelendiği uygulama çekmecesi bizlerle. Nougat stilinde widget’lar ve uygulama tepsisi ikonları desteklenmekte. Simge boyutu, yerleşim, renkler launcher ayarlarından değiştirilebiliyor.

Nougat Launcher

Android 7.0 Nougat işletim sistemi arayüzünü eski akıllı telefonlara taşıyan bir diğer çözüm de Nougat Launcher. Uygulamada çok sayıda ayar bulunmakta ve hepsi kullanıcıların isteği doğrultusunda özelleştirilebilmekte. Transparan Nougat uygulama tepsisi ve Nougat klasörleri özelliği ile geliyor.

IN Launcher

IN Launcher çok sayıda özelleştirme seçeneği barındıran bir diğer launcher uygulaması. 1000’den fazla tema ve ikon paketini destekliyor. Android 7.1 stilinde dikey uygulama tepsisi ile son kullanılan uygulamalar görüntülenebiliyor. Uygulamalara hızlı erişim sağlayan ve uygulamaları alfabetik şekilde listeleyen kenar çubuğu bizlerle.

Nougat UI (Beta)

Diğer launcher uygulamalarının aksine bu araç henüz Beta aşamasında fakat çok sayıda özelliği var. Transparan özel durum çubuğu ve bildirim alanı içeriyor. Araç Google’ın Pixel serisi akıllı telefonlarındaki varsayılan launcher ile büyük benzerlikler taşıyor.







