Google Now On Tap aracına Görsellerdeki Metinleri Farklı Dile Çevirmek için kullanılabilecek yeni bir özellik dahil edilmiş durumda. Google Now On Tap ekran görüntülerini alıp paylaşmanızı, sözcükleri araştırmanızı ve takviminizi daha verimli kullanmanızı sağlamakta. Uygulamanın diğer bir güzel özelliği de metin çevirisi yapabilmesi. Fakat bu özellik yalnızca görsellerdeki yazılar için çalışıyor, internet sitelerinde metinlerde işe yaramıyor. Elinizdeki bir metnin çevirisi için Google Now On Tap’i kullanamazsınız ancak uygulama görsellerde oldukça iyi işler ortaya koyabiliyor.

Google Now On Tap: Görsellerdeki Metinleri Farklı Dile Çevirmek

Çevirmek istediğiniz bir metin içeren görseli açın. Dosyayı Chrome ile ya da Photos uygulaması ile açabilirsiniz. Google Now On Tap aracını çalıştırmak için Android işletim sisteminin ana ekran butonuna basılı tutun.

Üst çubukta daha fazla seçenek görüntülemeye yarayan bir buton bulunmakta, ona dokunun. Buradaki Translate seçeneğini kullanın. Google Now On Tap uygulaması resimdeki yazının çevirisini yapacaktır. Araç metin dilini otomatik olarak tanıyor ve çeviri akıllı telefonunuzun varsayılan diline yapılıyor. Çeviri özelliği hemen her uygulamada çalışıyor. Google Translate’in entegre edilmediği uygulamalar için oldukça yararlı.

Google Chrome web tarayıcısında çeviri özelliği var ancak yalnızca internet sitelerindeki metinler çeviriliyor, görsellerdeki metinler desteklenmiyor. Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda bütünleşik çeviri özelliği olsa da bu hizmetlerin çok iyi performans sergilemediği biliniyor. Esasında Google Translate de göz dolduran bir performans ortaya koyamıyor ancak diğer birçok çeviri hizmetinden daha başarılı olduğu açık.