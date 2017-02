iOS 10.2 Jailbreak ve Cydia kurulumu rehberimizle karşınızdayız. Android işletim sistemindeki root erişimi işlemi bilindiği gibi cihaz üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar için ideal. Benzer bir işlem iOS cihazlar için de var ve jailbreak şeklinde adlandırılıyor. Jailbreak işlemi uygulanmış iPhone’larda Apple’ın fırsat tanımadığı özelleştirmeler gerçekleştirilebiliyor ve çeşitli üçüncü parti uygulamalar kullanılabiliyor. iOS güncellemeleri yayınlandığında jailbreak işlemi için yeni bir yöntem bulunuyor ve güncel jailbreak araçları yayınlanıyor. Dilerseniz iOS 10.2 jailbreak ve Cydia kurulumu işleminin nasıl gerçekleştirilebileceğine bakalım.

iOS 10.2 Jailbreak ve Cydia Kurulumu

İşleme başlamadan önce güncel iTunes versiyonunu, Yalu102 IPA dosyasını ve Cydia Impactor‘ı indirin.

Öncelikle akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin. iPhone’da Settings – iCloud – Find My iPhone aşamalarını izleyerek Find My iPhone özelliğini devre dışı bırakın. Ardından Settings – TouchID & Passcode – Turn Passcode Off aşamalarını takip ederek Passcode ve Touch ID‘yi devre dışı bırakmalısınız.

iPhone’u bilgisayarınıza USB veri kablosu ile bağlayın ve Cydia Impactor‘u çalıştırın. Bağlantı başarılı şekilde sağlandıysa cihaz adı Cydia’a görünecektir, eğer görünmüyorsa bağlantıyı sağlayamamışsınız demektir.

Yalu102 IPA dosyasını Cydia Impactor’a sürükleyip bırakın ve sonraki aşamaya atlayın.

Yukarıdaki aşamaları geçtikten sonra Apple ID bilgilerinizi girmeniz gerekecek, daha sonra Impactor IPA dosyasını imzalayacaktır.

Bu aşamadan sonra iPhone ana ekranında Yalo102 uygulamasının kısayolu belirecek, ileride bu uygulamayı çalıştırmamız gerekecek.

Settings – General – Device Management aşamalarını izleyin, Apple ID e-posta adresinize dokunun ve Trust seçeneğini kullanın. iPhone ana ekranına gidin ve Yalo102 uygulamasını çalıştırıp Go seçeneğine dokunun.

iPhone’unuz yeniden başlatılacak ve Cydia ana ekranda belirecektir. Artık iPhone’unuzu dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.