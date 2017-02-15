Apple iPhone serisi cihazlarda en baştan beri microSD kart yuvası olmadığından dahili depolama alanı arttırılamıyor ve yüksek fiyata bir üst seviye depolama alanı seçmeyenler sonradan pişman olabiliyor. Aniden dolan dahili depolama alanı sizi ters köşeye yatırabilir ama çaresiz değilsiniz…

iOS: Dolan iPhone’da Boş Alan Açmak

Günümüzde uygulamalar ve özellikle de oyunlar 1 GB ve üstü yer kaplayabilir hale geldiler. 8 GB, 16 GB dahili bellekli iPhone modelleri resmen işlem göremez hale geldiler. MP3 dosyalarını cihazda tutanların ciddi sıkıntıları olabiliyor. Aniden uygulama kuramaz ve güncelleme yapamaz hale gelmişseniz en büyük nedeni yetersiz depolama alanı olmakta. Bu gibi durumlarda atılacak adımlar:

Fotoğraf ve Videoları Silin

Fotoğraf ve videolarınızı organize edebilecekseniz epey iPhone alanı kazanabilirsiniz. En mantıklı yol çekilen fotoğraf ve videoları cihaz dışına aktarmak. iCloud ile Photo Stream özelliğini aktifleştirmişseniz zaten çekilen fotoğraflar Mac ya da Windows yüklü sisteminize geliyor olmalı. Photo Stream ile son 30 günde çekilen en fazla 1200 fotoğraf aktarılabiliyor. Cihazınızdan kontrol edip tüm içeriğin masaüstüne geldiğinden emin olun. Bunları güvenli biçimde bir diske aktardıktan sonra Albümler içinde yer alan tüm içeriği ve Videolar klasöründekileri silebilirsiniz.

iCloud Photo Library ve Diğerleri

iCloud ile fotoğrafları bulutta saklıyorsanız 5 GB’a kadar alan ücretsiz. Bu yedeklemeden sonra görsellerin düşük versiyon halleri cihazınızda tutulur ve kaplanan alan azalır. Sadece siz isteyince gerçek boyut buluttan indirilir ama 5 GB aşılırsa ödeme yapmanız şart.

Bu sınırı aşma sözü veren IceCream uygulaması aynı işlemi yapıyor ama fotoğrafları iCloud yerine kendi sunucusunda tutuyor. Buradaki sorun ne derece güvenilir olduğu ve aniden kapanırsa fotoğraflara nasıl erişileceği? Ücretsiz sınırsız depolama iyi olsa da soru işaretleri var. Daha sağlam seçeneklerse Dropbox ve Google Drive.

Uygulama Kaldırın ya da Yeniden Kurun

Bazı uygulamalar gerçekten de fazla yer kaplıyor. Örneğin Facebook uygulamasının indirilmesi için 115 MB geçiyor ama kurulduktan sonra cihaz içinde 521 MB yer kaplıyor! Elbette uygulamayı kaldırıp kullanmadan durmanız mümkün değilse kaldırıp sonra yeniden kurarak en azından zaman içinde depoladığı önbellek verisini silebilir ve böylece belirli miktarda boş yer açabilirsiniz. Hangi uygulamaların cihazda en fazla yer kapladığını görmek için Ayarlar uygulamasında Genel içinden Depolama girin ve Depolama Yönetimine bakış atın. Listeye bakarak çok yer kaplayan ama pek de gerekli olmayan uygulamaları görüp kaldırabilirsiniz.

İnternet Tarayıcı Temizliği

Safari başta olmak üzere tarayıcılar ve Okuma Listesi gibi özellikler de yer kaplar. Safari uygulamasının ne kadar yer işgal ettiğini kontrol edin ve ardından düzenle butonuna basıp Çevrimdışı Okuma Listesi içeriğini boşaltın. Safari içinde toplanan tüm internet verisini silmek istiyorsanız o zaman Ayarlar uygulamasındaki Safari menüsünü kullanın.





