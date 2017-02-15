iPhone ile gelen erişilebilirlik özellikleri şaşırtıcı biçimde özürlü olmayan kullanıcıların da işini kolaylaştırıyor. Son derece fazla sayıda seçenek var ve asla göz bile atmamışsanız yer alan cevherleri keşfederek “yok artık” diyebilirsiniz!

iOS: Fayda Sağlayan Erişilebilirlik Özellikleri

İşletim sistemini özelleştirme ve daha iyi biçimde kullanma imkanı veren çok sayıda özellik, erişilebilirlik ayarları altında gizleniyor. İsterseniz iPhone’da metinlerin boyutunu arttırabilir ve daha nicelerini bulabilirsiniz. Elbette ilk olarak Ayarlar uygulamasını açıp Genel kısmına girdikten sonra Erişilebilirlik alt menüsüne bakmalısınız.

Metin Boyutunu Arttırmak

Gözleriniz artık eskisi gibi değilse Erişilebilirlik içinden Daha büyük metin alanına girin ve aktifleştirin. Aksine ekranınız ufaksa ve daha fazla içerik sığdırmak istiyorsanız metin ufaltma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Alttaki çubuğu sağa ya da sola çekip anında önizleme alabilirsiniz.

Bold seçerseniz metin büyümeden kalınlığı artar ve etkisini görmek için telefonu yeniden başlatmanız gerekir. Zıtlık arttırma seçerseniz şeffaflık azalır ve arka plan görüntüleri belli olmaz. Bunu gerçekleştirince iPhone performansında artış bile gözlenebilir. Renk koyulaştırma ve beyaz noktası düşürme seçeneklerini ellemenize gerek yok.

Erişilebilirlik menüsünde buton şekilleri, etiketleri gösterme/kapama seçenekleri bulabilirsiniz. Bunlar genelde ufak boyutlu kozmetik değişiklikler.

Hareketi Azaltın

iOS 7 çıktığında bazı kullanıcılar zoom animasyonundan şikayetçi oldular. Apple aynı zamanda paralaks etkisi yapan eğme aktifleştirmeli yeniliği de ekledi. Bu sayede semboller arka plana kıyasla oynar gibi göründü. Bunları kapatmak için Erişilebilirlik seçenekleri içinden hareketi azaltma özelliğini aktifleştirin.

Sallayarak Geri Almayı Kapatın

iPhone’u sallayarak işlemler geri alınabiliyor ama bu durum kazayla başınıza geliyor ve canınızı sıkıyorsa kapatabilirsiniz. Buna özel ayarı Erişilebilirlik seçenekleri içinde bulup kapatabilirsiniz.

Bildirimler İçin LED Flaş

iPhone seslerini duymakta zorlanıyorsanız ya da sesini kısıyorsanız titreşim kesmediğinde LED Flaş ile bildirim alabilirsiniz. Bu özellik bildirim ve alarm tipinden bağımsız işliyor. Elbette olmadık yerlerde telefonunuzun flaşı çakarsa size ters gözle bakanlar da olabilir!

Otomatik Çağrı Sesi Yönlendirme

Genelde hep kulaklıkla eller serbest biçimde arama cevaplıyorsanız bu seçenek sayesinde aramalarda gelen sesi telefon hoparlörü yerine Bluetooth kulaklığa yönlendirebilirsiniz. Standart aramalar yanında FaceTime için de aktif olacak.

Yardımcı Dokunuş

Bunu aktifleştirdikten sonra iPhone ekranına dokunma butonu eklenir ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Home butonu bozulursa telefonu kapatmak ve ekran görüntüsü almak için imdada yetişir.





