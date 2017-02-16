Akıllı telefonlarla gelen standart zil tonlarının çocuksu, uzakdoğu odaklı ve kimi zaman demode olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Elbette üreticiler telif haklarını çiğnememek ve yüksek ücretli sözleşmelerle uğraşmamak için bu tür popüler şarkıları zil tonu olarak kullanmıyorlar.

Android: Şarkıları Zil Tonuna Çevirip Kullanmak

Tınısı kulağınıza takılan bir şarkıyı zil sesi ya da melodi olarak kullanmak istiyorsanız çaresiz değilsiniz, sizler için araştırıp çözümünü bulduk! Artık elinize geçirdiğiniz herhangi bir MP3, AAC, AMR ya da WAV uzantılı bir müzik dosyasını dönüştürüp kullanabileceksiniz. İlk olarak USB kablo kullanarak dosyayı telefonunuza aktarın ve aşağıdaki yardımcı uygulamalardan birini kullanın:

RingDroid

Özel zil melodisi söz konusu olduğunda önereceğimiz ilk uygulama olan RingDroid sade görünüyor ve çok sayıdaki farklı müzik formatını destekliyor. Uygulama içinden müziği başında ve sonunda kesip parça alma ihtimali var. Elde edilen sonucu melodi ya da kişiye özel melodi olarak kullanmak için uygulamadan destek alabilirsiniz ama telefon ayarlarına girip seçmeniz de mümkün.

Cheetah Mobile File Manager

Güçlü bir dosya yöneticisi olsa da aynı zamanda çok sayıda ek özellik içeriyor. Wi-Fi esaslı dosya aktarma özelliğiyle USB kablo olmadan aktarım yapabilirsiniz. Bizim bu dosya konusundaki kullanma amacımızsa herhangi bir ses dosyasını melodi ya da bildirim sesi olarak seçebilmesi.

Müzik Dosyası Kırpmak

Uygulamaları kurduktan sonra ses dosyasına şekil verebilirsiniz. Favori kısmı bulun ve kırpın. RingDroid açın ve şarkınızın yerini gösterin. Şarkınızda ID3 etiketi gibi bilgiler varsa dosyanın kendi adı yerine içine gömülü şarkıcı ve şarkı adıyla bulmanız gerekebilir. Ardından tıklayın ve düzenleme aracında açın. Aranan kısmı bulunca kaydırma çubuklarıyla başını ve sonunu seçin. Ardından Play butonuna basıp dinleyin ve memnun kalana kadar değiştirin.

Son adımda memnun kalınca artık kaydet odaklı disket sembolüne tıklayın ve ad verin. Orijinal müzik dosyanız korunuyor olacak. Kaydetme sırasında melodi seçeneği varsayılan olarak geliyor. Diğerleri alarm, bildirim sesi ve müzik.

Son noktayı koymak üzere File Manager uygulamasını açmadan önce Android ayarlarından melodi sesine girip değiştir seçin ve dosya gezgini olarak yeni kurulan File Manager kullanarak Audio seçin ve RingDroid ile elde ettiğiniz dosyayı gösterin. Uzantısı .m4a olmalı.

