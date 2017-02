Ev ya da ofis olsun fark etmeksizin sürekli olarak gerçekleştirilen belirli işlemler var ve bazılarının gecikmesine tahammül edemiyoruz. İşte bu gibi durumlar için hatırlatıcı uygulamaları var ama neyi yapmanız gerektiğini listelemezseniz hatırlatıcılar tam olarak yeterli gelmeyebilir.

Görsel Bazlı Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

İşte bu alanda söz sahibi olan mobil uygulamaları sizler için analiz ettik ve derledik:

To Round

Yapılması gereken işlerinizi göz alıcı ve anlaşılır biçimde listelemenizi sağlar. Aynı zamanda öncelik sırasına göre dizmenizi mümkün kılar. Ev, iş, kişisel gibi dahili kategorilerden birini seçebilir yeni birini ekleyebilirsiniz. Balon boyutu arttıkça öncelik sırası yükseliyor. Kategorilere özel renkler anlaşılmayı kolaylaştırıyor. Biten işlere tıklayarak aşağı gönderin. Liste halinde görmek isterseniz buna da destek veriyor.

NINE

Şimdilik sadece iOS sürümü olan bu uygulama işlemleri onlara ait fotoğraflarla listelemenize imkan veriyor. Telefonun kamerasını kullanarak fotoğraflarını çekin ve ekleyin. Ardından bir etiket verin ve yapılacaklar, alınacaklar, gidilecekler, izlenecekler gibi sınıflardan birine katın. Ardından isterseniz hatırlatıcı için zaman girebilirsiniz. Tüm yapılacaklar açılış ekranındaki fotoğraflar şeklinde belirecek. Böylece kolayca kavramanız mümkün olacak. Tümünü ya da kalanları bir çırpıda görebilirsiniz.

Cuetile

Sadece iOS uyumlu bir diğer uygulama ve To Round ile benzerlik gösterecek biçimde renk kodlu karoları ekrana diziyor. İşlemler tamamlana kadar farklı bir sütunda sıralanıyor. Bağlantı kur, Yap, Elde et, Keşfet gibi ana kategoriler kullanılabiliyor. İşlemleri daha hızlı bitirmek için e-posta, metin, telefon no eklenebiliyor. Navigasyon kolay ve işlem geçmişi tutulmakta.

Note Board

Mobil yanında Chrome ve Firefox eklentisi olarak da bulunabilen bu uygulama geleneksel post-it notlarını esas alıyor. Asılan panolar ve notlar tamamen özelleştirilebiliyor. Her birine farklı bir tarihli hatırlatıcı ve renk eklemek mümkün. Ücretsiz hesap açanlar tüm girdilerini farklı platformlar arasında eşleştirip kaldığı yerden devam edebilir.

Trello

Web sürümü epey popüler olan Trello aynı zamanda mobilde de var. Görsel yoldan görev yönetim aracı Japonya esaslı görsel kart kullanan Kanban metodunu esas alıyor. Daha çok ekiplerin çalıştığı ortamlar için uygun olan bu seçenek elbette ev kullanıcıları için de fazlasıyla yeterli. Anlaşılması kolay ve hatırlatıcılar girilebiliyor.