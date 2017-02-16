Günümüzün yeni akımlarından biri gelen kutusunu sıfırlamak. Bu olaya öncülük eden Inbox Zero akımını Merlin Mann adlı Kaliforniya merkezli bir yazar başlattı. Bize ait gelen kutusuna bakınca bunun zor bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de benzer sıkıntılarınız mı var?

iOS: Gelen Kutunuzu Sıfırlamanızı Sağlayacak Uygulamalar

Bu hedefe ulaşmanızı sağlayacak yardımcı uygulamaları sizler için derledik…

Unroll.Me

Sadece e-posta üyeliklerinizi yönetmekle kalmayıp aynı zamanda bunları paket halinde almanıza olanak veriyor. Ek olarak artık almak istemediğiniz e-postalardan kolayca üyelik dışına çıkma olanağı sunuyor. Bülten, satış raporu ve benzer içeriklere sahip e-postaları günlük haberler gibi derleyip size sunabiliyor. Gelen kutusunu pas geçen bu e-postalar gruplanarak sonradan kontrol edebileceğiniz bir rapora dönüştürülüyor. Kullanışlı bir araç ve Gmail, Yahoo, Outlook, İCloud, AOL gibi farklı servis hesapları bir arada destekleniyor.

Mailswipe

E-postaları hızlıca işlemek için harika bir araç. Her bir e-posta kart şeklinde gösteriliyor ve sadece sürükleme yaparak işlem gerçekleştiriliyor. Sola çekerek çöpe, sağa çekerek arşive, okuma bitince alta ya da üste sürükleyerek cevap moduna geçebiliyor. Saklananlara bakarken tek tıkla üyelikten çıkmak mümkün. Birden çok e-posta eklerseniz hepsine gelenleri tek bir gelen kutusunda toplayıp işlemi kolaylaştırıyor. Tek hesap ücretsiz eklenebilirken daha fazlası için ödeme yapmak gerekiyor.

Triage: Email First Aid

Mailswipe benzeri bir uygulama ve mesajları kartlar halinde gösterip işinizi kolaylaştırıyor. Hızlı el hareketleriyle cevaplamak ya da arşivlemek mümkün. Ayrıca mesajlar arasında hızlıca geçiş yapabilir, Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook ve IMAP servislerini aynı anda ekleyebilirsiniz.

Unlistr

İstenmeyen e-postalardan hızlı ve kolay biçimde kurtulmanın yollarından biri. Bir kutuyu seçin ve gelenler arasından çöp ve gereksiz olanları bulup silmesini sağlayın. Aynı kişiden gelen e-postaları aynı anda görüp analiz yapıp değerlendirebilirsiniz. Artık almak istemediklerinizi seçin ve kolayca engelleyip kurtulun. Birden çok e-posta hesabına destek veriliyor.

Cannonball Email

Diğer uygulamalardan biraz daha farklı ve aynı zamanda e-posta istemcisi olarak da işliyor. Gelen kutusu içeriğini otomatik olarak gruplara ayırıp organize ediyor. Üye olunanlar en üstte diğerleri altta listeleniyor. Hızlı biçimde temizlik yapabilir ya da arşivleyebilirsiniz.



