Android ve iOS‘li akıllı telefonlarda Facebook video seslerini kapatmak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde Facebook kullanıcıların akışındaki videoların otomatik olarak yürütülmesini sağlayan özelliği aktifleştirmişti. Bu esasında kullanıcıların büyük çoğunluğunu rahatsız eden bir özellik fakat duruma bakılırsa Facebook bu istenmeyen özelliği bir ileri seviyeye taşımak niyetinde. Mevcut durumda videolar otomatik olarak oynatılıyor fakat ses varsayılan olarak kapalı idi. Şimdi ise videolar sesleri açık şekilde otomatik oynatılmakta. Neyse ki Facebook video seslerini kapatmak için Android ve iOS uygulamalarında bir seçenek mevcut. Dilerseniz işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize daha yakından bakalım.

Android ve iOS: Facebook Video Seslerini Kapatmak

Bu özellik tüm kullanıcılarda aynı anda aktive edilmedi, yavaş yavaş sunuluyor. Facebook’taki akışınızda gezinirken videoların sesleri varsayılan olarak aktif değilse güncellemeyi henüz almamışsınız demektir. Güncellemeyi henüz almadıysanız doğal olarak burada ele alacağımız otomatik ses özelliğini devre dışı bırakma seçeneği de görünmeyecektir.

Öncelikle Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda Facebook uygulamasını çalıştırın. iPhone’da sağ alt kısımda yer alan More butonuna dokunun. iPhone uygulamasında More butonu sağ üst bölümde bulunuyor.

iOS cihazlarda sonraki ekrana geçin ve Settings‘e girin. Account Settings seçeneğine dokunun. Android’li akıllı telefonlarda ana menüde Account Settings‘i göreceksiniz, ona dokunun.

iOS uygulamasında Sounds‘a girin ve Videos in News Feed Start With Sound seçeneğini devre dışı bırakın. Android’de ise Account Settings menüsündeki Videos in News Feed Start With Sound seçeneğini bulun ve kapatın.