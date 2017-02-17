Google I/O 2016 etkinliği sırasında sunumu yapılan yeniliklerden biri Instant App adı verilen ve kuruluma gerek olmadan çalıştırılabilen uygulamalardı. Beklenen an geldi ve bu yenilik sınırlı biçimde olsa da kullanıma girdi.

Android: Kurulum Gerektirmeyen Uygulamaları Kullanmak

Bulut depolama esaslı depolamada olduğu gibi bulut üzerinden çalışabilen bu uygulamalar bir anlamda kurulumsuz USB bellekten çalışan uygulamaların uzakta depolanan versiyonu gibi düşünülebilir. İnternet hızının iyi olması şart gibi görünüyor. Yazılım geliştiriciler uygulamalarını buna uyacak biçimde optimize etmek ve onay almak zorunda. Yenilik sayesinde kullanıcılar yazılım satın almadan önce bu şekilde deneme imkanı buluyor. Yenilik için Android 7.1.1 işletim sistemi şart. Telefonunuzda bu sürüm işletim sistemi olsa bile cihaz olarak onay almış olmayabilir.

Android Instant Apps Aktifleştirme

Ayarlar uygulaması içindeki Google menüsüne girin ve ardından seçeneklere bakın. Eğer Instant Apps satırı varsa özellik destekleniyor demektir. Ardından tıklayıp aktifleştirmeniz gerekiyor. Aktifleştirince nasıl çalıştığına dair bilgi kartı gösterilecek ve onaylamanız istenecek. İşlem bitince kurulumsuz uygulamaları kullanabilir hale geleceksiniz.

Şimdilik desteklenen uygulamalar Wish, Viki, Buzzfeed ve Periscope ama görünüşe bakılırsa zaman içinde desteklenen uygulamaların sayısı artacak.

Instant Apps Kullanım

Aktifleştirdikten sonra cihazınızda Google Arama ile adı geçen dört uygulamadan birini aratın. Çıkan sonuçlarda Google Play sayfasına ek olarak doğrudan çalıştırma adresi de belirecek. Buna tıklayın ve yeni ekranda mavi renkli butona basıp uygulamayı başlatın. Yüklenince herhangi bir diğer Android uygulaması gibi kullanabilirsiniz. Uygulamayı sürekli kullanmak istiyorsanız o zaman Google Play marketten kurmak üzere yönlendirilmek için bildirim çekmecesini aşağı çekin ve uygulama bilgisine tıklayıp markete yönlenin.



