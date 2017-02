Microsoft Cortana hizmeti sizi zaman geçtikçe daha iyi tanıyan, en sevdiğiniz sanatçı veya spor takımı gibi tutkunu olduğunuz şeyleri izlemenize yardımcı olan ve size daha akıllı tavsiyeler veren kişisel bir asistan. Firmanın resmi sesli dijital asistan aracı Google Now ve Apple Siri ile benzerlikler göstermekte. Cortana geçtiğimiz dönemlerde ABD ve birçok ülkede resmi olarak kullanıma sunuldu. Ülkemizde henüz tanıtılmamış ve Türkçe desteği kazanmamış olsa da meraklı kullanıcılar Cortana‘yı Android işletim sistemli akıllı telefonlarına yükleyip kullanabiliyor. Dilerseniz Android’e Cortana kurulumu ve kullanımının nasıl gerçekleştirileceğine daha yakından bakalım.

Android: Microsoft Cortana Nasıl Kullanılır?

Cortana esasında Google Play uygulama mağazasında mevcut fakat Türkiye hesaplarında gözükmüyor. Bu nedenle APK dosyasını edinmeniz gerekecek. Buradaki bağlantıdan Cortana’nın güncel APK dosyasını indirebilirsiniz.

Android ayarlarında Google Play mağazası dışındaki kaynaklardan edinilen uygulama kurulumu varsayılan olarak engellenmiş durumda. Farklı kaynaklardan edinilen uygulamaların kurabilmek için Android’de Settings – Security (Ayarlar – Güvenlik) menüsüne erişilip Unknown Sources (Bilinmeyen Kaynaklar) seçeneği etkinleştirilmeli.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın. Talep ettiği erişim izinleri için onay verin.

Daha sonra Microsoft hesabınızla oturum açın.

Uygulamanın ayarlarının yer aldığı menüye erişin, Hey Cortana > From the Cortana app yolunu izleyin ve bu seçeneği etkinleştirin. Bundan sonra Hey Cortana dedikten sonra uygulamaya dilediğinizi sorabilir ya da isteklerinizi belirtebilirsiniz. Tabii Türkçe desteği olmadığı için İngilizce konuşmanız gerekecek.

Ana ekranınızda Cortana Mic kısayolu oluşturulacaktır. Bu kısayola dokunduktan sonra araçtan yararlanabilirsiniz. Call Ahmet, Set an Alarm For 3 AM, What’s the weather like today gibi istek ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çeşitli internet sitelerinden çok sayıda Cortana komutu öğrenmeniz mümkün.