Android tablete WhatsApp yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. WhatsApp uygulaması normal koşullar altında yalnızca akıllı telefonlara yüklenebilmekte, tabletler desteklenmiyor. Ancak birçok şeyin mümkün olduğu Android dünyasında bir Android tablete WhatsApp yüklemek imkansız değil. Burada ele alacağımız aşamaları izleyerek geniş ekranlı tabletinizde WhatsApp kullanmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Android Tablete WhatsApp Yüklemek

Öncelikle bu bağlantıdan WhatsApp’ın APK dosyasını indirin.

Android ayarlarında Google Play mağazası dışındaki kaynaklardan edinilen uygulama kurulumu varsayılan olarak engellenmiş durumda. Farklı kaynaklardan edinilen uygulamaların kurabilmek için Android’de Settings – Security (Ayarlar – Güvenlik) menüsüne erişilip Unknown Sources (Bilinmeyen Kaynaklar) seçeneği etkinleştirilmeli.

Mesaj alıp gönderebilmek için üçüncü parti bir mesajlaşma uygulaması gerekiyor, TextPlus‘ı yükleyebilirsiniz.

TextPlus’ı yükledikten sonra çalıştırın. Ayarlara girin ve telefon numaranızı yazın.

İletişim bilgilerinizi girin.

Şimdi indirdiğiniz APK dosyasını kullanarak WhatsApp’ı cihaza yükleyin.

WhatsApp kurulumu tamamlandığında uygulamayı çalıştırın. Sizden doğal olarak telefon numarası isteyecektir, TextPlus’a iletişim bilgisi olarak girdiğiniz numaranın aynısını yazın.

Bu numarayı doğruladıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Şimdi akıllı telefonunuza kıyasla daha geniş ekrana sahip olan ve muhtemelen sürekli kullanmadığınız tabletinizde WhatsApp’ın keyfini sürebilecek ve tabletinize işlerlik kazandırabileceksiniz.

Android tablete WhatsApp yüklemek için izlenebilecek çeşitli yöntemler var, burada ele aldığımız yöntem ise en pratik ve kolay olanı.

