Bir Android telefonun seri numarasını değiştirmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android akıllı telefonların tümünde bir seri numarası var ve bu seri numarası cihazın hücresel şebekede ve lisansların kabul edilmesinde doğrulama için kontrol ediliyor. Cihaz için belirlenen bu seri numarasını akıllı telefonun üreticisi tayin ediyor. Hücresel şebekede tanımlanan IMEI numarasını değiştiremiyorsunuz fakat uygulamalar ve cihaz lisansı tarafından tanınan numarayı geçici olarak değiştirmeniz mümkün. Bu sayede sahte kimliğiniz olacak ve çeşitli uygulamalardaki ekstra içeriklerden / özelliklerden yeniden faydalanabileceksiniz. Android telefonun seri numarasını değiştirmek için izlemeniz gereken adımlara geçelim.

Android Telefonun Seri Numarasını Değiştirmek

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda root erişimini sağlamanız gerek. Bu işlem için burada derlediğimiz en iyi Android root araçlarından yardım alabilirsiniz.

Root erişiminin ardından Android’e Xposed Installer’ı yüklemeniz gerekecek. Buradaki rehberimizde Xposed kurulumunu anlatmıştık.

Android’li akıllı telefonunuza Xposed kurulumunu gerçekleştirdikten sonra cihazınızın seri numarasını değiştirme olanağı sağlayan, Serial Number Changer adlı Xposed modülünü yükleyin.

Şimdi uygulamayı çalıştırın ve talep ettiği erişim izinlerini sağlayın. Her şeyin sorunsuz ilerlemesi adına Android telefonunuzu yeniden başlatın. Daha sonra uygulamayı çalıştırın ve cihazınızın seri numarasını dilediğiniz gibi değiştirin.

Uygulama ile istediğiniz düzenlemeyi yaptıktan sonra akıllı telefonu yine yeniden başlatın ve Settings – About Phone – Status – Serial Number yolunu izleyerek akıllı telefonun seri numarasının değişip değişmediğini kontrol edin.

Android telefonların IMEI numarasının nasıl değiştirilebileceğine daha önce bu rehberimizde değinmiştik.

