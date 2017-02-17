Hükümetlerin kullanıcıların sahip olduğu akıllı telefonlar üzerinden bilgi topladığı biliniyor. Firmalar da benzer yolu izliyor. Bu durumda kullanıcıların ilk yapması gereken gönüllü olarak paylaşıma sundukları bilgiyi analiz edip gerekli ayarlar üzerinden limitleme yapması.

iOS: Gizlilik Arttıran Ayarlar ve Hileler

iPhone üzerinde yer alan belirli ayarları değiştirerek Apple’a bilgi göndermeye son verebilir ve rızanız dahilinde istatistiksel kullanım bilgilerinin toplanmasına dur diyebilirsiniz!

Apple’a Veri Göndermeye Son Verin

iPhone kurulumunu ilk yaptığınızda analiz ve kullanım bilgilerini toplamak üzere Apple’a izin vermiş olduğunuzu hatırlayabilirsiniz. Her ne kadar bu bilgi bug ayıklamak, sorunları keşfetmek ve hızlı biçimde çözüm sağlamak için kullanılsa da Apple’a verinizi göndermek zorunda değilsiniz.

Ayarlar uygulamasında Gizlilik bölümüne girin ve en üstte yer alan istatistik kullanım bilgisi alanına gönder yerine gönderme işaretleyin. Hangi tür verilerin toplandığını görmek için alttaki veri satırına tıklayabilirsiniz.

Konum Servislerini Kilitleyin

İşte bu daha önemli bir mesele. Konum bilginizi paylaşarak değerli bilgiler sunuyor ve aynı zamanda bataryayı tüketiyorsunuz. Buna izin verdiğiniz uygulamalar siz onları kapattıktan sonra bile gereksiz biçimde konum bilginize bakıyor olabilir. Ayarlar uygulamasında Gizlilik içindeki Konum Servislerine girin ve listedeki uygulamalara bakıp izinleri görün. Sadece kullanımda, daima görebilirsiniz. Artık pek kullanmadığınız uygulamaların izinlerini kaldırın ya da kısıtlayın. Elbette bu kısıtlamalardan sonra belirli uygulamaların fonksiyonlarında azalma olabilir.

Listenin dibinde sistem servislerini göreceksiniz. Safari, Spotlight önerileri, otomatik saat dilimi gibi seçenekler burada. Sık gidilen konumları kapatırsanız iPhone’ununuz nerede vakit geçirdiğinizi takip etmez. Bu kısımda durum çubuğunda beliren konum servisi sembolü kapatılabilir/açılabilir.

Reklam Takibi Sınırlandırma

Gizlilik ayarlarında bu kez reklam kısmına girin ve bunu sınırlandırmanıza olanak veren satırı işaretleyin. Apple reklam platformu sizin yaptıklarınızı analiz edip daha uygun reklamlar gösterir. Ad, adres, müzik, uygulamalar, filmler, takip edilen haberler gibi içerikleri paylaşmaya son vermenizi sağlar.

Diğer İzinler

Gizlilik ekranı içinde kamera, mikrofon, fotoğraflar, medya, sağlık bilgisi, sosyal hesaplar gibi içeriklerinize erişim izni verdiğiniz diğer uygulamalar görülebilir. Bunlar içinde temizlik yapmanız sizin iyiliğiniz içindir.

Safari Güvenliği

Safari fazla veri toplamasa da sızdırılan veriyi en aza indirecek biçimde ayar yapabilirsiniz. Ayarlar uygulamasında Safari içine girin ve takip etme, dolandırıcı site uyarısı seçeneklerini kapatın. Ayrıca çerezleri sadece ziyaret edilen sitelerle sınırlayabilirsiniz. Safari’yi gizli modda kullanırsanız takip şansı düşer.

