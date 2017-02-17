Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili sürpriz gelişmeler var. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen’in Twitter’daki paylaşımına bakılırsa kullanıcıların Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Android 7.0 Nougat güncellemesi için Şubat ayının sonuna dek beklemeleri gerekecek.

Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Samsung’un 2015’in erken döneminde kullanıma sunduğu, amiral gemisi konumundaki cihazları. Firmanın mevcut amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S7 ve S7 Edge Android Nougat güncellemesini haftalar önce almıştı; güncellemenin Galaxy S6 ve S6 Edge’e ay sonunda gelecek olması bu tablo düşünüldüğünde sevindirici. Samsung ve diğer üreticiler üst düzey cihazlarına Android Nougat güncellemesini Ocak – Şubat 2017’de sunabildi, bu tarih Google’ın Nougat kurulu Pixel serisi akıllı telefonlarının satışa sunulmasından dört ile beş ay sonrasına tekabül etmekte. Tansu Yeğen’in 8 Şubat’ta paylaştığı görseldeki güncelleme programında özetle şu bilgiler yer alıyor:

Galaxy S7 ve S7 Edge Nougat güncellemesi Şubat ayının ikinci haftasının sonunda cihazlara ulaşmaya başlayacak.

Şubat ayının üçüncü haftasının sonunda Galaxy S6 güncellemeyi almaya başlayacak.

Galaxy S6 Edge+ ve Galaxy Note 5 de Şubat’ın üçüncü haftasının sonunda Android Nougat güncellemesini almaya başlayacak cihazlar arasında.

Galaxy S6 Edge Şubat’ın dördüncü haftasının sonunda Nougat güncellemesine kavuşacak.

Galaxy A serisi Mayıs, Galaxy J serisi ise Haziran’da Android Nougat güncellemesini alacak.