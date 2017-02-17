Apple Music sayesinde şarkılar keşfedip çalma listeleri oluşturabilir ve hatta paylaşabilirsiniz. Peki ya zaten Spotify ya da diğer servislerde kullanmakta olduğunuz hazır listeler varsa ne yapacaksınız? Sıfırdan mı başlayacaksınız?

iOS: Spotify ve Diğerlerini Apple Music Arşivine Eklemek

Elbette hayır. Apple nedende bu tür servislerde yer alan listelerinizi kolayca Apple Music ağına ekleme özelliği geliştirmedi. Spotify’da hayran olduğunuz listeleriniz varsa Apple Music servisine aktarmak için üçüncü parti uygulamalar kullanabilirsiniz.

Stamp

Bu alandaki en iyi seçeneklerden biri olan Stamp uygulamasının iOS ve Android dışında Mac ve Windows sürümleri de var. Sınırlı kullanım ücretsiz ve sınırsız kullanım için Premium paket almak gerekiyor. Aktarım söz konusu olduğunda destek verilen servisler:

Spotify

Rdio

Apple Music

Google Play Music

Deezer

YouTube

CSV dosyaları

Ayrıca bunları alıp aktarabileceğiniz servisler:

Apple Music

Google Play Music

Spotify

CSV dosyaları

Hem özellik dolu, hem de kullanımı kolay olan bu uygulamayla Spotify listesini Apple Music’e aktarmak çok basit. Bilgisayardan kullanırken iTunes’un kurulu olduğuna emin olun ve Apple Music hesabınıza oturum açın. Ardından iTunes kapatıp Stamp başlatın. Ağ erişimi izni isterse verin. Ardından liste almak istediğiniz servis sorulunca seçin ve buna özel oturumu açın. Spotify listenizde olup Apple Music’de bulunan şarkılar taranacak ve listeniz taşınacak. Ücretsiz sürüm bir oturumda 10 şarkı ya da tek şarkı listesi aktarıyor. Premium sürüme alıp sınır kaldıracaksanız önerimiz masaüstü sürümü almanız çünkü mobil sürümle masaüstü sürüm satın almaları aktarılmıyor.

Stamp uygulamasının bilgisayarda çalışıp iTunes’un Apple sunucularına gönderdiği veriyi koklayabilmesi için proxy kurması gerekiyor. Bu tür durumlarda sorun yaşanırsa yani Stamp kullanımı sonrasında internet kesilirse ağ bağlantılarına girerek ek proxy bağlantılarını kaldırmalısınız.

