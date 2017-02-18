Akıllı telefonlar giderek artan oranda kullanılıyor ve çocukların da eğlence kaynağı olmayı başarıyor. Artık aileler çocuklarına oyuncak yerine akıllı telefon hediye ediyor. Peki bu durumda çocuklara verilen akıllı telefonlarda ne gibi önlemler alınması gerekiyor ki çocuklar için güvenli bir hale gelebilsin?

Android: Cihazı Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmek

Aynı zamanda çocuklar oynamaları için ödünç verilen akıllı telefonlardaki kredi kartı bilgisi, e-posta, SMS gibi sistemlerin de elden geçirilmesi gerekiyor.

Sınırlı Profil Oluşturun

Yeni eklenen bir özellik sayesinde kullanıcılar cihazlarına ek kullanıcı kaydı girebiliyor. Bunu gerçekleştirirken sınırlı profil seçeneği kullanılabiliyor. Ayarlar menüsüne girip kullanıcılara bakın ve yenisini eklerken ikinci seçeneğe tıklayın. Bu sayede ilgili kullanıcının hesabındaki uygulamaları kaldırabilir ya da ekleme yapabilirsiniz. Sınırlı kullanıcı eklediğinizde hangi uygulamaları görüp kullanabileceğini listeden seçeceksiniz. Aynı zamanda Gmail, Facebook, Kişiler gibi uygulamalardaki kişisel bilgilerinizi saklayabilirsiniz. Profil değiştirmek içinse ekran kilidine geçip profil sembolüne tıklayın ve seçin.

Ekranı Sabitleme

Telefonu kısa süreli birine kullandırmak istiyorsanız sadece ilgili uygulamayla sınırlı kalınmasını sağlayabilirsiniz. Ayarlar içinden Güvenlik menüsüne girip ekran sabitleme seçin ve aktifleştirin. Artık bir ekran açıkken bunu sabitleyip dışına çıkılmasını engelleyebilirsiniz. Yapmanız gereken kullandıracağınız uygulamayı açtıktan sonra kareler içeren menü butonuna basıp açık uygulamaları dizdirin ve uygulama altındaki iğne sembolüne basın.

Mobil Veri Limiti

Dışardaysanız ve 4G aktifse mobil veriyi sınırlamakta fayda var. Ayarlar menüsünde veri kullanımı içinden veri sınırlama butonuna basın ve limit ekleyin. Birinci eşikte ihtar gelir, ikinci eşikte mobil veri otomatik olarak kesilir. Böylece ciddi faturalar gelmez.

Play Market Sınırlama

Google Play Market uygulamasını açın ve ayarlara girip ebeveyn kontrollerini aktifleştirin. Bu sayede sizden habersiz uygulama içi satın alma yapılmaz ya da ücretli diğer uygulamalar Google parolanızı girmeden alınamaz.

Hazır Uygulamalar

Çocuklara yönelik destek veren uygulamalar da var.



