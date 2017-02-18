Android‘de hareketli GIF dosyaları oluşturmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ekran görüntüsü kaydı almak yerine aldığınız ekran görüntülerini arka arkaya birleştirip GIF oluşturmak dosya boyutunu kayda değer şekilde azaltacaktır. Bunun dışında eğlenceli içerikler yaratmak için de cihazdaki fotoğraflardan hareketli GIF dosyaları oluşturmak isteyebilirsiniz. Dilerseniz Android‘de fotoğraflardan hareketli GIF dosyaları oluşturmak için yararlanabileceğiniz iki kullanışlı uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Hareketli GIF Dosyaları Oluşturmak

Android’li akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da buradaki widget’a dokunarak GIF Maker uygulamasını yükleyin.

Elinizdeki fotoğraflardan ya da ekran görüntülerinden GIF oluşturmak için Make GIF butonuna dokunun, albümünüz açılacaktır.

Şimdi GIF oluştururken kullanacağınız fotoğrafları / görselleri seçmelisiniz. Biz bu aşamada dört adet görsel seçtik.

Seçiminizi yaptıktan sonra uygulama arayüzünde sağ üst kısımda yer alan butona dokunun.

Oluşturulan GIF dosyasını göreceksiniz. Edit GIF butonuna dokunduğunuzda dilerseniz seçtiğiniz görsellerden çıkarma yapabilir, dosyanın FPS değerini düzenleyebilirsiniz. Düzenlemelerinizi gerçekleştirdikten sonra OK ve ardından SAVE butonunu kullanın.

Uygulama ile oluşturulan dosyaların boyutunun oldukça makul düzeylerde olduğunu belirtelim.

Android’de fotoğraf ve görsellerden hareketli GIF dosyaları oluşturmak için GIF Camera uygulamasından da yardım alabilirsiniz.

Uygulamayı çalıştırın ve From Local seçeneğine gidin.

Arayüzde beliren fotoğraflardan dilediklerinizi seçin, ardından sağ üst kısımda yer alan butona dokunun.

GIF dosyasının FPS yani kare / saniye değerini alt kısımdaki çubuktan belirleyin ve sağ üst kısımdaki kaydetme butonuna dokunun.

İşlem bu kadar basit. GIF dosyası yerel fotoğrafların yer aldığı dizine kaydedilecektir.







