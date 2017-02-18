Android‘li akıllı telefonlarda sınırsız arama kaydı tutmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda son 500 gelen ve giden arama kaydı tutulmakta. Sayı bu değerin üzerine çıkmıyor, bu noktaya ulaşıldığında her yeni arama kaydı için en eski arama kaydı otomatik siliniyor ve son görüşmenin kaydı tutuluyor. Devasa depolama alanlarına sahip olan akıllı telefonlar için şüphesiz can sıkıcı bir durum. İşiniz gereği ya da çeşitli özel gerekçelerle Android telefonunuzda sınırsız arama kaydı tutmak isteyebilirsiniz. Burada ele alacağımız işlemler Android işletim sistemli akıllı telefonlarda root erişimine gereksinim duyuyor. Cihazınızda root erişimini sağlamak için daha önce bu yazıda tanıttığımız araçlardan yardım alabilirsiniz.

Android: Sınırsız Arama Kaydı Tutmak

Öncelikle root erişimi sağlanmış Android akıllı telefonda Xposed Installer’ın kurulu olması gerek. Cihazınızda Xposed bulunmuyorsa kurulum için bu rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Xposed’u açın, Download bölümüne erişin ve Unlimited CallLog for LP/MM modülü için arama gerçekleştirin. Beliren sonuca dokunun ve alt kısımdaki Download butonunu kullanın.

Modülü indirdikten sonra aktive ettiğinizden emin olun ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Modülün aktive edilip edilmediğini Xposed arayüzündeki Modules sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

sekmesinden kontrol edebilirsiniz. İşlem bu kadar basit! Artık akıllı telefonunuz gelen / giden aramaların kaydını sınırsız şekilde tutacak ve 500 arama kaydı barajına takılmayacaksınız.

Unlimited CallLog for LP/MM modülünün stok Android ve birçok Dialer uygulaması ile sorunsuzca çalıştığını ifade edelim.



