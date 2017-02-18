Android cihazlar gibi zaman içinde Apple iPhone ekranı da genişledi ve hatta aşırı istek üzerine Plus modelleri eklendi. Bunlar sayesinde çoklu ortam deneyimi adeta tavan yapıyor ama tek elle kullanmak zorlaşıyor çünkü parmaklar ekranın bir ucundan diğerine yetişemez oluyor.

iOS: Tek Elle iPhone Kullanımı

Elbette tek elle iPhone kullanmaya çalışırken kazayla yere düşürüp cihazı hasara sokma olasılığı ciddi biçimde artıyor. Bu korkuyu yaşıyor ve sırf bu yüzden tek elle kullanmayı denemek bile istemiyorsanız okumaya devam edin…

Blink

Blink adı verilen klavye uygulaması sayesinde klavye telefon ekranının bir yanına yaslanıyor ve klavye tuşları daralıp safları sıkılaştırıyor. Bu sayede tek elin parmaklarıyla veri girebilir hale geliyorsunuz. Ana tasarım iOS klavyesine büyük benzerlik gösteriyor yani yabancılık çekmeyeceksiniz. Tek el moduna geçmek için ikinci sıradaki tuşlar üzerinde parmak kaydırma yapmanız yeterli. Sola ya da sağa çekerek yaslanacağı yanı seçin.

Word Flow

Word Flow de iOS klavyesine benzerlik gösteriyor ama farklı bir yaklaşım söz konusu. Tek el modunu aktifleştirmek için sağ alt ya da sol kenardaki ark sembolüne tıklamanız yeterli. Buna tıklayıp sürüklerseniz klavye yarı daire halini alacak ve yazmak kolaylaşacak. Sağ ya da sol elle yazmak isteme durumunuza bağlı olarak ilgili köşedeki ark sembolüne tıklayın. Blink’ten daha hızlı biçimde yazmanıza olanak vermek üzere Swype klavye gibi parmağı kaldırmadan kaydırarak yazma desteği veriyor.

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