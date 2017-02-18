iPhone‘da Netflix Videolarını İleri Sarmak için ne yapmanız gerektiğine değineceğiz. Netflix uygulamasında on saniye geriye gitmenizi sağlayan bir geri sarma butonu bulunmakta. Web arayüzünde bu buton yok ancak Windows 10, iOS ve Android uygulamalarında var. Maalesef bu uygulamalardan hiçbirinde hızlı ileri sarma düğmesine yer verilmiyor. İzlediğiniz dizinin bir bölümünü yanlışlıkla kaçırdığınızda on saniyelik dilimlerle geri atlayabiliyorsunuz. Bir film ya da dizinin tanıtımını atlamak istediğinizde kullanabileceğiniz bir hızlı ileri sarma butonu bulunmamakta. Yüklenme çubuğunu elbette kullanabilirsiniz fakat bu herhangi bir içerikte ileri sarmanın en kolay yolu değil. Bununla birlikte 10 saniyelik dilimlerle, Netflix Videolarını İleri Sarmak için kullanılabilecek bir yöntem var.

iPhone: Netflix Videolarını İleri Sarmak

iOS uyumlu Netflix uygulamasında normalde hızlı ileri sarma butonu bulunmuyor fakat Control Center’da bu buton mevcut. Bildirim alanından aşağı doğru kaydırma yapın ve Control Center’a erişin. Medya kontrol paneline erişmek için sola doğru kaydırma hareketi yapın. Burada Netflix’te hızlı ileri sarma yapabileceğiniz butona erişebileceksiniz. İçeriği geri sarma ve ses seviyesi kontrolü de buradan yapılabiliyor.

Bu özellik Android’de mevcut değil. Android için geliştirilen Netflix uygulaması hayli farklı bir karakterde. Android’in diğer mobil işletim sistemlerine kıyasla özgür bir çalışma ortamı sağladığı düşünüldüğünde bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Örneğin Android’deki Netflix’te ekran görüntüsü alamıyorsunuz. Uygulama bildirim alanındaki medya oynatıcısı kontrollerine bağlanamıyor. Tabii bu durum sonsuza dek değişmeyecek değil. Netflix uygulaması ilerleyen dönemlerde alacağı güncellemelerle ileri sarma özelliği kazanabilir ve diğer eksikler giderilebilir.

Bu arada ileri sarma özelliğinin Windows 10’daki Netflix uygulamasında da bulunmadığını ifade edelim.





