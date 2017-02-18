WhatsApp gizlilik ayarlarını düzenlemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta gizlilik ayarlarını yapılandırmak önem teşkil ediyor. Telefon numaralarımızın kontrolümüz dışında hemen her yerde dolaştığını düşünürsek profil fotoğrafı, WhatsApp durumu, profil verileri, son görülme bilgisi gibi hassas unsurların tanımadığımız kişiler tarafından görülmesini şüphesiz hoş karşılamayız. WhatsApp gizlilik ayarlarını düzenlemek oldukça kolay.

WhatsApp Gizlilik Ayarlarını Düzenlemek

Öncelikle WhatsApp’ı açın ve uygulama arayüzünde sağ üst kısımda yer alan, seçenekleri görüntülemeye yarayan butona dokunun.

Karşınıza gelen seçenekler arasından Ayarlar‘a girin.

Ayarlar penceresinin en üstünde bulunan Hesap seçeneğine dokunun.

Gizlilik menüsüne erişin.

Öncelikle Kişisel bilgilerimi kimler görebilir bölümünü ele alacağız.

WhatsApp’ta çevrimiçi olduğunuz son zamanı kimlerin görebileceğini buradan belirleyebilirsiniz. Son görülmeyi Hiç kimse yaptığınızda siz de başkalarının son görülme bilgisine ulaşamıyorsunuz.

Profil fotoğrafınızı kimlerin görebileceğini buradan belirleyebilirsiniz. Burada Kişilerim‘i seçmeniz ideal olacaktır.

WhatsApp durumunuzun kimler tarafından görülmesini istiyorsanız seçiminizi o doğrultuda yapabilirsiniz.

Mesajlaşma bölümü altındaki Engellenmiş kişiler seçeneğinden muhatap olmak istemediğiniz / sizi rahatsız eden kişileri ya da eski sevgililerinizi engelleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişiler profilinizi görüntüleyemiyor ve size mesaj gönderemiyor.

En alt kısımdaki Okundu bilgisi seçeneğini devre dışı bırakırsanız arkadaşlarınız size gönderdikleri mesajları okuyup okumadığınızı göremeyecektir. Fakat bu durumda siz de gönderdiğiniz mesajlar için okundu bilgisi alamazsınız. Grup sohbetlerinde okundu bilgisinin her zaman için aktif durumda olduğunu unutmayın.







