Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda WiFi ağına bağlı cihazları görmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Hızlı bir internet bağlantısına sahipseniz ancak internet hızınız aniden düştüyse ve ağınızdan yeterli performansı alamıyorsanız WiFi ağınıza sizin bilginiz ve izniniz olmadan birisi bağlanmış olabilir. Bu ve benzeri durumlarda WiFi ağına bağlı cihazları görmek isteyebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda WiFi ağına bağlı cihazları görmek için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalar mevcut.

WiFi Ağına Bağlı Cihazları Görmek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Fing – Network Tools uygulamasını indirin.

Kurulumdan sonra uygulamayı çalıştırın ve WiFi’a bağlı diğer cihazları öğrenmek için basitçe tarama gerçekleştirin.

Tarama tamamlandığında WiFi ağına bağlı olan cihazlar arayüzde listelenecektir.

Herhangi bir cihazın üzerine dokunarak detaylı bilgi edinebiliyorsunuz.

Bu şekilde dilerseniz ilgili cihazların MAC adreslerini öğrenerek router arayüzünden bu cihazların ağınıza bağlanmasını engelleyebilirsiniz.

Android’de aynı işlem için Wifi Inspector uygulamasını da kullanabilirsiniz. Öncelikle uygulamayı akıllı telefonunuza indirin.

Uygulamayı çalıştırın ve arayüzdeki Inspect Network butonuna dokunun.

WiFi ağına bağlı cihazlar için tarama yapılacaktır.

İşlem tamamlandığında ağa bağlı olan cihazlar listeleniyor.

iPhone’da WiFi ağına bağlı cihazları öğrenmek için Fing – Network Tools uygulamasından faydalanabilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın. Bağlı olduğunuz WiFi ağındaki cihazlar için taramayı başlatın.Tarama yapıldıktan sonra ağa bağlı olan cihazlar listelenecektir.





