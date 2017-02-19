Android uyumlu, boyutu 20 MB altında olan 5 harika oyun ile karşınızdayız. Giriş seviyesi ve orta seviye Android işletim sistemli akıllı telefonlarda da akıcı ve sorunsuz şekilde oynanabilen; eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak en iyi 5 oyunu sizler için derledik. Oyunların hayli küçük boyutlu olduklarını da belirtmeden geçmeyelim.

Android: Boyutu 20 MB Altında Olan 5 Harika Oyun

Find A Way

Find A Way ünlü renk eşleştirme oyunu olan Dots’a çok benziyor. Find A Way’de renkli bir nokta biçiminde bir başlangıç noktası veriliyor ve oradan tüm boş noktaları birbirine bağlayan sürekli bir yol çizmeniz isteniyor. Böyle söyleyince oyun size kolay görünebilir ama öyle değil. Karelerden geçemiyorsunuz, farklı bir yol bulmanız gerekiyor. Oyunda 640 seviye bulunmakta. Rahatlatıcı müzik ve minimal tasarım bizlerle.

Atomas

Atomas alışmak için biraz zaman gerektiren eğlenceli bir bulmaca oyunu. Küçük evren sadece hidrojen atomları ile başlıyor ancak enerji açısından zengin pozitif atomların yardımıyla iki hidrojen atomunu bir helyum atomuna, iki helyum atomunu bir lityum atomuna füzyon ile dönüştürmeniz gerekiyor. Birincil hedefiniz altın, platin ve gümüş gibi değerli ögeleri yaratmak. Dikkat edin, eğer evren çok fazla atomla doldurulmuşsa büyük bir patlama oluyor ve oyun sona eriyor. Bunu önlemek için atomlarınızda uzun simetriler oluşturmanız ve büyük zincir reaksiyonlar başlatmanız gerekiyor. Zaman zaman eksi atomlar çıkıyor, bunları evreninizdeki atomları emmek ve değiştirmek için kullanabilirsiniz.

Tap Tap Dash

Tap Tap Dash bağımlılık yaratan sinir bozucu bir oyun. Oyun esasında oldukça basit, zıplamak ve yön değiştirmek için basit dokunuşlar yeterli oluyor. Zamanlamayı çok iyi yapmalısınız aksi halde yoldan çıkıyorsunuz. Oyunda 1000 seviye bulunmakta. Oynamaya başladığınızda oyunun pek de kolay olmadığını göreceksiniz.

T.H.I.S.

T.H.I.S amacınızın topun hedefe ulaşmasına yardım etmek olduğu minimalist bir oyun. Çeşitli engelleri kaldırmanız ve her seviyede nihai hedefinize ulaşmak için onlardan faydalanmanız gerekiyor. Oyun boyunca ilerlediğinizde, seviyeler daha da büyüyor ve bir sonraki başlangıcın yönünü tayin etmek ve karar vermek için daha fazla kontrol noktası buluyorsunuz. Geri sayımları, puanları, paraları ve diğer dikkat dağıtıcı şeyleri unutun. Ayrıca çok sayıda tema ve karakter arasından seçim yapabildiğinizi belirtelim.

Square it!

Square it! hayli basit, minimal ve rahatlatıcı bir oyun. Oyunda renkli kareler oluşturmak için bloklardan yararlanıyorsunuz. Saf ve rahatlatıcı bir oyun olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz; renk seçimleri ve müzikler oldukça başarılı. Boş alanları doldurmaya geçmeden önce kulaklıklarınızı takmayı unutmayın. Bu listedeki favori oyunumuzun Square it! olduğunu ifade etmek istiyoruz.







