Android telefonlarda sensör kalibrasyonu yapmak için izlemeniz gereken aşamalara bakacağız. Güncel Android işletim sistemli akıllı telefonlarda çok sayıda sensöre yer veriliyor ve bu sensörler çok sayıda görevi üstleniyor. Bazı durumlarda bu sensörlerden bir kısmı düzgün çalışmamaya başlayabilir, bu durum doğal olarak akıllı telefonunuzda sorunlar yaşamanıza neden olacaktır. Bu yazımızda Android telefonlarda sensör kalibrasyonu işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatacağız. Cihazınızdaki sensörleri kalibre ederek akıllı telefonunuzu sorunsuzca kullanmaya devam edebileceksiniz.

Android Telefonlarda Sensör Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Sensör kalibrasyonu yapmadan önce elbette mevcut sorunları tespit etmeniz gerekecek. Bunun için sensörlere diagnostik testler uygulayan üçüncü parti bir uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Bir sorun olup olmadığını öğrenmek için bu uygulamayı çalıştırırken telefonunuzu farklı koşullarda denemeniz gerekiyor. Örneğin ışık sensörü monitörünü açın ve telefonunuzun ışık sensörünü gizlemeye çalışın (genellikle ön yüzde, ekranın üst kısmında bulunur). Sensör düzgün çalışıyorsa uygulama size şöyle bir şey gösterecektir:

Yaklaşık 0 lx’lük (karanlık) aydınlatma, telefonunuzun yaptığınız işe beklendiği gibi yanıt verdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sensörün düzgün çalıştığından emin olabilirsiniz. Benzer testleri akıllı telefonunuzdaki diğer sensörlerle deneyin ve bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

Dokunmatik ekranınızın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Ayarlar – Geliştirici Seçenekleri menüsüne gidin ve Giriş bölümündeki seçeneklere göz atın.

Artık sensörlerinizi kalibre etmeniz gerekip gerekmediğini öğrendiniz, devam edelim. Her zaman olduğu gibi telefonunuzun algılayıcılarını yeniden kalibre etmek için Google Play uygulama mağazasından bir uygulama indirebilirsiniz. İşin üstesinden gelebilecek çok özellikli bir uygulama var. Aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza indirin.

Bu işlem için bir uygulama indirmek istemiyorsanız telefondaki ayarlardan sensörlerinizi kalibre etmeyi deneyebilirsiniz. Fakat yalnızca belirli akıllı telefonlar bu özelliği sunuyor ve sensörlerden çok azı için düzenleme gerçekleştirebiliyorsunuz.

Akıllı telefonunuzda root erişimini sağladıysanız ve cihazınızda Xposed kurulu ise bir sensördeki soruna çözüm bulana dek ilgili sensörü devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlemi daha önce hazırladığımız rehberimizde anlatmıştık.





