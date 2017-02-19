Huawei Mate 9 Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bunlar yıllar önce ‘Bir Android telefon aldıktan sonra yapılabilecek en iyi şey cihazda root erişimini sağlamaktır.’ deseydik cihazın garantisinin devre dışı kalacağı ve çeşitli sorunlarla karşılaşılacağı konusunda uyarılar alırdık. Yıllar geçtikçe işler değişti, Android kullanıcıları root erişiminin sağladığı özgürlük ortamının tadını aldı ve bu işlemle daha fazla uğraşmaya başladı. Android’li akıllı telefonlarda root erişimi sağlandığında bloatware uygulamaları kaldırmak, performansı artırmak, çeşitli modlar ve özelleştirmeler yapmak mümkün hale geliyor. Stok yazılıma geri dönerek garanti desteğini kaybetmenin önüne geçmek için de çeşitli yöntemler var. Dilerseniz şimdi Huawei Mate 9 Root ve TWRP Recovery yüklemek için neler yapılması gerektiğine bakalım.

Huawei Mate 9 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Settings » About phone » Build number (Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe üst üste 7 kez dokunarak Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsünü etkinleştirin. Bu menüden USB Debugging ve OEM unlocking seçeneklerini etkinleştirmelisiniz.

Minimal ADB and Fasboot Setup‘ı bilgisayarınıza indirin ve yükleyin.

Huawei akıllı telefon sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Huawei Mate 9’da bootloader kilidini kaldırın.

Cihazınızdaki tüm verileri yedekleyin.

Pil seviyesinin en azından % 60 üzerinde olmasına özen gösterin.

İndirmeler

Root Erişimi ve TWRP Recovery Kurulumu

Üstteki bağlantıdan TWRP imajını indirin.

TWRP imaj dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı ADB & Fastboot dosyalarıyla aynı dizine kopyalayın.

SuperSU ZIP dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın.

ADB & Fastboot dosyalarının yer aldığı klasöre gidin, boş bir alanda Shift + Sağ Tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüden Open command window here (Komut penceresini burada aç) seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuya bilgisayara bağlayın ve Bootloader moduna girmek için adb reboot bootloader komutunu kullanın.

Bootloader modunda cihazın tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu girin. Cihazınız tanındıysa seri numarası gözükecektir.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanın.

Akıllı telefonu recovery moduna almalısınız, bunun için adb reboot recovery komutunu girmelisiniz.

Cihazda root erişimini sağlamak için TWRP menüsünde Install seçeneğine dokunun ve cihazın dahili depolama birimine kopyaladığınız SuperSU ZIP dosyasını seçin.

İşlem tamamlandığında TWRP ana menüsüne dönün ve akıllı telefonu yeniden başlatın.





