Akıllı telefonlar son derece kapsamlı olsa da hala en büyük sorunlardan biri ufak ekran klavyesini kullanarak veri girmek. Yanınızda dizüstü bilgisayar ya da iPad taşımıyorsanız iPhone ile en rahat ve hızlı biçimde klavye girdisi gerçekleştirmek için belirli uygulamalardan destek alabilirsiniz.

iOS: Daha Hızlı ve Kolay Klavye Girdisi

Apple’ın not almak için geliştirdiği Notes uygulaması son zamanlarda ilerleme göstermiş olsa da alanındaki en iyi seçenek değil. En iyi olan tarafsa iPhone’daki uygulamayla yazılanların bulut depolama sayesinde diğer cihazlarla eşleşmesi ve kalınan yerden devam edilebilmesi. İş odaklı kullanıcılar Ulysses kelime işlemci, Byword ya da iA Writer gibi kelime işlem uygulamalarını kullanmayı deneyebilir.

Otomatik Düzeltme ve Düzenleme

iPhone ile veri girerken en iyi dostunuz otomatik düzeltme özelliği olacak. Donanımsal klavyeler kadar doğru biçimde dokunmatik klavye girdisi yapmak kolay değil ama otomatik düzeltme sistemi hatalarınızı bulup size yardımcı olabilir. Her seferinde tüm harfleri doğru biçimde tıklamak için aşırı titiz davranırsanız işiniz zorlaşır. Zaman içinde sisteme alışacak ve daha iyi sonuçlar alacaksınız. Kimi zaman otomatik düzeltme hatalı sonuçlar girdiğinde düzenleme yapmanız gerekecek.

Bluetooth Klavye

Yerine göre Bluetooth bağlantılı harici klavyeler iyi bir yatırıma dönüşebilir. Düzenli olarak veri giriyorsanız ufak boyutlu Bluetooth klavyeler var ve bazıları katlanabiliyor. Elbette sadece telefonu cebinde taşıyanların ek bir çanta taşımasına gerek olacak ama çantada dizüstü bilgisayar taşımaktan iyidir.





