Teknoloji dünyasının yeni modası sanal gerçeklik deneyimi sunan VR gözlükler. Eskiden çok pahalı olan bu gözlükler akıllı telefonlar sayesinde ucuz birer aksesuara dönüştü. Google Cardboard ise en bilinen ucuz VR gözlük seçeneği.

iOS: Google Cardboard Özel VR Uygulamaları

Elbette diğer teknolojilerde olduğu gibi VR sanal gerçeklikten verim elde edebilmek için buna uygun geliştirilmiş uygulama ve oyunları kullanmak gerekiyor. Piyasada epey seçenek var ve mutlaka denemeniz gerekenleri sıraladık. Öncelikle Google üzerinden ya da çarşıdan Google Cardboard karton gözlük alıp monte etmeniz ve telefonu ön kısma yerleştirmeniz gerekiyor.

Google Cardboard

Google’ın kendi gözlüğünü pazarlamak için geliştirdiği özel uygulama ve içinde çeşitli demolar, telefonda yüklü VR uygulamalarına erişim imkanı, YouTube’daki VR destekli videolar vb yer alıyor. Müze içi gezinti, Eyfel kulesi, kurtla zaman geçirme, renkli kutular gibi çeşitli içerikler hazır.

Street View

Google haritalarda yer alan sokak görünümleri de VR gözlüklere uygun biçimde izlenebiliyor. Bu üç boyutlu deneyimle gerçekçi bir ortam karşınıza çıkıyor.

YouTube

Elbette bir diğer Google imzalı dev servis olan YouTube ortamında da VR videolar var. Bunlara erişmek için YouTube uygulamasını kurduktan sonra VR destekli içeriği aratabilirsiniz.

Vanguard V

Sanal gerçeklik deneyimini başarılı biçimde yansıtan bir oyun. Ücretsiz olduğundan harika görseller karşınıza çıkmayacak. En azından 5-10 dakika eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Vrse

App Store ortamındaki en beğenilen VR uygulamalarından biri ve ana odak noktası hikaye anlatımı. Uygulama sık biçimde güncelleniyor.

Discovery VR

iPhone kullanıcılarına hitap eden çok sayıda ilgi çekici video yer alıyor. Dünya genelinde ilgi çekici mekanları görebilir, balığa çıkabilir ve uzaydan dünyaya bakabilirsiniz.







