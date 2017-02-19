Bir zamanlar Apple kullanıcıları video çekimi yaparken fotoğraf çekmek istediğinde özel bir uygulamadan destek almak zorunda kalıyordu. Apple merakla beklenen bu özelliği en sonunda ekledi. Artık video çekerken fotoğraf çekmek çok kolay ve sürekli iyileştirmeler geliyor.

iOS: iPhone İle Video Çekimi Sırasında Fotoğraf Çekmek

Yenilik ilk olarak iPhone 5 ile kullanıcılara sunulmuştu ama iOS güncellemelerinden sonra yeni nesil iPhone sahipleri daha da iyi sonuçlar alabilir hale geldiler. Ne de olsa Apple’ın son nesil iPhone modellerinde daha gelişmiş kameralar ve hatta Plus modellerinde çift kamera yer alıyor. Bu özelliğe erişmek için yapmanız gereken iOS içindeki Kamera uygulamasını başlatmak ve video kaydına geçmek. Kayıt sırasında sağ alt kısma eklenen beyaz renkli yuvarlak bir buton göreceksiniz. Video çekmeye ara vermeden fotoğraf çekmek için işte bu butona basmalısınız.

Yeniliği iPhone 5 ve üstüne sahip kullanıcılar kullanabiliyor ama cihazda yer alan donanıma bağlı olarak çekilen video ve fotoğrafın kalitesi değişiyor. En iyi sonuçlar için iPhone 6S, SE ve üstü öneriliyor. Bu durumda 4K video çekilirken 8 MP kalitesinde fotoğraf çekilebiliyor. Daha önceki modellerdeyse video kaydı sırasında çekilen fotoğraflar 4 MP kalitesinde oluyor.





