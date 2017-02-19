iPhone‘da YouTube videolarını ekran kapalıyken oynatmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Google’ın resmi YouTube uygulamasında videoları arka planda oynatma imkanı sunulmuyor. Yani başka bir uygulamayı kullanırken ya da ekranı kapattığınızda YouTube uygulamasındaki video oynatımı durduruluyor. Jailbreak’li iPhone’larda Cydia’dan yüklenebilen çeşitli tweak’lerle bu durumun aşılması mümkün. Tabii herkes iPhone’una Jailbreak işlemi uygulamak istemeyebilir. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? İhtiyacınız olan şey üçüncü parti bir uygulama, daha açık konuşursak Chrome, Firefox ya da Safari web tarayıcılarından birisi ve YouTube’un mobil web arayüzü. iPhone‘da YouTube videolarını ekran kapalıyken oynatmak için ne yapmanız gerektiğine değiniyoruz.

iPhone: YouTube Videolarını Ekran Kapalıyken Oynatmak

iPhone’da Google Chrome, Mozilla Firefox ya da Safari web tarayıcılarından birisini çalıştırın. YouTube’a erişin ve ekran kapalıyken oynatmak istediğiniz herhangi bir videoyu açın. Oynatmaya başlamak için dokunun. Videonun oynatıcı moduna girdiğinden ve arabelleğe alma ekranından çıkmadığından emin olun.

Ana ekrana dönmek için iPhone’un ana ekran tuşuna basın. Kontrol Merkezi’ne erişmek için bildirim alanından aşağı doğru hızlıca kaydırın ve medya kontrollerine gitmek için sola hızlıca kaydırın. Medya denetimleri size tarayıcınızda oynattığınız videoyu gösterecektir. Videoyu oynatmaya başlamak için Oynat butonuna dokunun.

Şimdi ekran kilidini devreye alabilirsiniz. Videonuz yürütülmeye devam edecektir. Bu süreçle ilgili tek can sıkıcı durum bir yürütme listesini açtıysanız listede sonraki sırada yer alan videoya otomatik geçiş yapılmaması. Ekran kilidini açıp sonraki videoyu elle seçmeniz gerekiyor.





