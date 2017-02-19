Samsung Galaxy A7 2017 İnceleme

Samsung Galaxy A7 2017 incelemesiyle beraber Akıllı Telefon’daki ürün inceleme serilerine başlamış olduk. Samsung, her fiyat aralığına hitap eden farklı modellerle pazarı doldurmaya devam ediyor. En üst seviyedeki Galaxy S modellerine ek olarak ardından A serisi ve son olarak J serisi geliyor. A serisi bir süredir kullanımda ve 2015’de gelen ilk Galaxy A7 modelinden önce muhtemelen A serisinin babası 2014’deki Samsung Galaxy Alpha olmuştu. Aradan geçen zamandan sonra son olarak Ocak ayında ilan edilen Samsung Galaxy A7 2017 bizlerle. IP68 onayı, sandviç cam tasarımı, sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve her iki tarafta 16 MP kameralar geliyor. Şimdi bu genel özelliklerden sonra Samsung Galaxy A7 2017 incelemesine geçelim.

Samsung Galaxy A7 2017

Bize gelen ürünün kutusunda dikkat çeken ilk nokta boyutunun beklenenden ufak olmasıydı.

Paketi açınca Samsung Galaxy A7 2017 karşımıza çıktı. Ön ve arka kısmında kalın plastik korumalar içeren telefonun iyi korunduğu açık.

Cihaz altında aksesuarlar var. Ufak paket olsa da Samsung içeriğe herşeyi dahil etmiş ama kılıf yok. kullanma kılavuzu, hızlı başlangıç rehberi, Samsung’un özel hızlı şarj adaptörü, kulaklıklar ve hatta microUSB – Type-C adaptörü de var.

Samsung Adaptive Fast Charging onaylı adaptör 16.83 Watt güç sunabiliyor ve 18W olan hızlı şarj sınırına yaklaşıyor. Gelen microUSB – Type-C adaptörü sayesinde diğer kablolarla kullanabilirsiniz. Elinde zaten kaliteli microUSB kablolar olanlar için iyi bir eklenti.

Samsung Galaxy A7 2017 Görünüm

Samsung Galaxy A7 2017 ön kısmıyla Galaxy Note 2 havası taşıyor. Samsung’un asırlardan beri kullandığı yuvarlatılmış kenarlı tasarım sürüyor. Aslında Apple bu tasarım hattından ötürü Samsung’u dava etmişti! Galaxy A7’nin önceki versiyonlarında kenar eğimi daha azdı ki biz o tasarımı tercih ediyoruz.

Samsung Galaxy A7 2017 arkasında eğimli cam var ya da Samsung’un adlandırmasıyla 3D Glass yer alıyor. Samsung Galaxy Note 5’de benzer tasarım vardı ve son olarak Galaxy S7’de karşımıza çıkmıştı. Son derece hoş görünüyor ama sadece kamera alıcısı ve tek LED’li flaş içeren arka kısımdaki tasarıma katkı sağlayan başka bir etken yok. Parmak izleri kendini hemen belli ediyor.

Sol kısımda SIM yuvası ve ses kontrolleri var. Tek bir ses butonu değil iki ayrı buton kullanılmış.

Sağ kısımda güç butonu ve hoparlör çıkışı var. Ses çıkışını altta değil sağ yanda görmek şaşırtıcı.

Tepede ikinci SIM kart yuvası var ve aynı zamanda microSD için kullanılıyor. İkincil mikrofon da üstte.

3.5 mm kulaklık çıkışı, ana mikrofon ve USB Type-C fişi altta. Genel anlamda Samsung Galaxy A7 2017 tasarımı iyi ve daha önceki cihazlarda kullanılan tasarım sürüyor. Amiral gemisi cihaz kıvamına yakın bir tasarım söz konusu.

Teknik Özellikler

Exynos 7880 sekiz çekirdek (A53 1.9 GHz) işlemci, 950 MHz Mali-T830MP3 GPU

3 GB LPDDR4 bellek

5.7 inç Full HD 1080P Super AMOLED ekran

32 BB dahili depolama ve 256 GB’a kadar microSD desteği

16 MP f/1.9 tek LED flaşlı ana kamera

16 MP f/1.9 ön kamera

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi ve Grace UX kullanıcı arabirimi

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5 GHz

Bluetooth 4.2

nanoSIM (Dual SIM desteği)

3600 mAh sabit batarya

Samsung Galaxy A7 2017 Performans

Samsung Galaxy A7 2017 ile Exynos 7880 sekiz çekirdekli işlemci geliyor ve A53 çekirdekleri 1.9 GHz görüyor. Mali-T830MP3 GPU dahili. Samsung’un 14nm FinFET teknolojisiyle ürettiği yonga güç tüketimi anlamında son derece cimri. Samsung’un Exynos serisi işlemcileri, son derece popüler olan Qualcomm imzalı Snapdragon işlemcilere karşı rüşdünü ispatlamış durumda. Kağıt üstünde Exynos 7880 ile benzer biçimde 14nm FinFET ile üretilen Snapdragon 625 kıyaslanabilir görünüyor.

Play Store ortamındaki en popüler uygulama olan Antutu v6 sonuçları Samsung Galaxy S7 2017‘yi orta kıvamda gösteriyor. Snapdragon 625 içeren cihazların gerisinde kalıyor ama daha alt seviye Snapdragon 430’un üstünde. Antutu’nun işlemci departmanında parlamıyor ve diğer benchmarklar’da elde edeceği sonuçlar merak uyandırıyor.

PCMark’ın Work 2.0 Benchmark uygulaması hızlı çekirdeğe sahip işlemcileri öne çıkarıyor. Exynos 7880 ile gelen 1.9 GHz’lik sekiz çekirdek, Snapdragon 430 içeren diğer cihazların önüne geçse de bir kez daha Snapdragon 625 içeren cihazları yakalayamıyor.

Geekbench ile benzer akım devam ediyor ve tek çekirdekli testlerde Snapdragon 625 içeren cihazlar öne geçiyor. Çok çekirdekli testte kazanan OPPO R9s oluyor. Exynos 7880 ile Samsung Galaxy A7 (2017) nin çok çekirdek kullanabilen uygulamalarda iyi performans sunacağı belli olsa da sadece tek çekirdek kullanan uygulamaların sıkıntı yaşayacağı bariz.

Değişmez grafik testimiz 3DMark ise en sonunda Samsung Galaxy A7 2017’yi Snapdragon 625 içeren cihazların üstünde gösteriyor. Sling Shot Extreme (ES 3.1) testinde bile açık ara önde ve buna göre Vulkan performansı da daha iyi olmalı. Ice Storm Unlimited testindeyse az farkla geride kalıyor.

Şunu da belirtmek isteriz ki benchmark’lar sırasında cihaz ısınma sorunu olmadığını ispatladı. Eğer bir şekilde ısınmasını sağlamayı başarırsanız bile su geçirmez olduğundan suya atıp anında serinletebilirsiniz 😀

Elde ettiği daha düşük olan performans skorlarına karşılık olarak Samsung Galaxy A7 2017’nin batarya kozu daha da sağlamlaşıyor. Bir günden uzun süre şarj etmeden kullanabilir ve 5 saati aşan ekran açık kalma süresini rahatça aşabilirsiniz. Bu esnada çoğu durumda Wi-Fi aktifti ve mobil veri bağlantısı birkaç saatliğine aktifti. Facebook, Whatsapp, Messenger ve Instagram sıklıkla kontrol edildi, internet gezintisi yapıldı. Bize kalırsa performanstan biraz kaybederek batarya ömrünün bu derece uzatılması doğru olmuş.

Kullanıcı Deneyimi

Samsung Galaxy A7 2017’nin ilk avantajlarından biri dual SIM desteği. Gerçek anlamda hem ikincil SIM yuvası, hem de microSD kart yuvası sunan cihazları bu sınıfa dahil edebiliriz. İlginç olansa cihazın iki ayrı SIM kart çekmecesi içeriyor olması. Anlaşılan yer sorunlarından ötürü tümü tek çekmeceye sığrılamamış.

Cihaz elde tutulunca epey iri ve ağır geliyor. Samsung Galaxy A7 2017 kendini belli eden ve sağlamlığa önem veren bir cihaz. Çok hafif olsaydı sağlamlığından şüphe duyardık zaten. Kenarları kıvrık cam ön panel sayesinde avuç içinde ergonomik duruyor. İnceliği tam olması gereken kıvamda ve aşırı ince değil. Aynı zamanda çoğu zaman serin kalıyor. Konforlu bir şekil ve serin gövdesiyle elde tutmak sorun çıkarmıyor.

Eğer arzu ederseniz Samsung Galaxy A7 2017 ile banyoya bile gidebilirsiniz çünkü Galaxy S7 hini IP68 su ve toz dayanımları var. Demek oluyor ki sorun olmadan hemen hemen her ortamda kullanabilirsiniz. Maalesef su altında kullanırken ekranın dokunmatiği işlemez hale geliyor. Kapasitif dokunmatik ekranların genel sorunu ve sildikten sonra sorunsuz kullanılabiliyor.

Samsung’un fiziksel home butonu geleneği sürüyor ve aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak işliyor. Sağ kısımda geri ve sol kısımda çoklu uygulama tuşları var. Bazılarına ters gelebilir ama Samsung fanları yadırgamayacak. Başta ufak gelebilir ama bir kez alıştıktan sonra parmak izi okuyucu iyi işliyor. İşlediğinde hızlı sonuç veriyor. Home butonu dokunmatik değil fiziksel bir buton.

Maalesef titreşimli geri besleme sistemi yer almıyor. Kapasitif butonlar ve bütünleşik klavye ile titreşimli geri besleme alınamıyor. Başta tuhaf geliyor ama bir süre sonra alışacaksınız. Buna rağmen Samsung’un titreşimli beslemeye neden yer vermediğini anlamak imkansız. Üçüncü parti klavye uygulamaları kurarak bunu aktifleştirebilirsiniz ama navigasyon tuşlarına eklenmeyecek. En azından sistem dosyalarını düzenlemeden imkansız görünüyor.

Samsung’un artık pek talep görmeyen TouchWiz arabirimi zaman içinde epey değişti ve Grace UX halini aldı. Yeni kullanıcı arabirimi çok daha sade ve TouchWiz arabirimindeki eski nesil çocuksu görüntüler yer almıyor. Bunu başaran Samsung ekibini kutlamak gerekiyor. Animasyon bolluğu akıcı görünüm veriyor ama olması gerektiği kadar çevik olamıyor. Geliştirici Seçeneklerine girip animasyonları azaltmak mümkün.

Samsung Galaxy A7 2017 ile çok sayıda dahili uygulama geliyor ve tümünde aynı tema geçerli. Genelde materyal tasarım takip ediliyor, böylece sade görünüp kullanıcı arabiriminin diğer kısımlarıyla bütünleşiyor. Google Chrome ve Gmail’in yerlerini aldığı E-posta ve İnternet uygulamaları gereksiz yere dahil edilmiş. Maalesef bunları cihazdan kaldırmak mümkün değil.

Bazı el kısayollarını mutlaka denemelisiniz ama en çok dikkat çekeni çoklu uygulama kısayolu. Samsung Galaxy A7 2017 ile klasik çoklu pencere modundan fazlası destekleniyor ve uygulamalar ufak pencerelere yerleştirilebiliyor ama aynı zamanda Samsung’un pop-up görünüm adını verdiği üst köşelerden çapraz kaydırma kısayolu da var. Böylece arka planda bir uygulama görünürken bir diğer uygulama görülebiliyor. İşiniz bitince bunu kapatabilir ya da Messenger sohbet kafalarında olduğu gibi altta küçültebilirsiniz. Ekranınızda aynı anda beş taneye kadar bu tür balon tutabilirsiniz. Altıncı uygulama ise arkada tam ekran olarak açık. Akıllı telefonda bundan daha gelişmiş çoklu uygulama deneyimi bulamazsınız. Mobil kullanıcılar aynı zamanda ekran kaydı yapıp başkalarıyla paylaşma gibi özellikler içeren ve deneyimi optimize eden Oyun Araçlarını sevecekler.

16 MP f/1.9 kamerada faz algılamalı otofokus ya da OIS optik sabitleme bilgisi yok ama nispeten yavaş kalan odaklama PDAF esaslı görünüyor. Görünüşe göre titreşim engelleme yok çünkü enstantane hızı düşünce nesneler bulanıklaşıyor. Tek LED’li flaş diğer akıllı telefonlardakinden büyük ama çift LED’li flaşlardan daha fazla ışık sunmuyor. Sıcak görünen ışık tonu doğal fotoğraf çekimlerini mümkün kılıyor.

Kamera kullanıcı arabirimi son derece basit. Sağda deklanşör ve video çekim butonları, geri kalan seçeneklerse solda. Otomatik HDR modu yok ve sağa sürükleme yapıp çekim modunu HDR olarak seçmek gerekiyor. Bu moda geçseniz bile önizleme görüntüsünde sonuçlar gösterilmiyor. Samsung Galaxy A7 2017 Pro modunda az sayıda seçenek var ve çekim hızı ya da odaklama manuel olarak kontrol edilemiyor. Sola çekerseniz çekimlere uygulanabilecek filtreler görülüyor.

Samsung Galaxy A7 2017 fotoğraf kalitesi hayli iyi. Özellikle yakım çekimler başta olmak üzere epey yavaş kalan odaklama hızı bir yana odaklama doğru sonuçlar veriyor. Çekimlerde biraz daha fazla zaman harcamanız gerekebilir ama sonuçlar iyi olacak. Daha hızlı odaklama istiyorsanız Sports kamera modunu indirebilirsiniz. Bu modda odaklama daha hızlı ama tıkladığınız alana bağlı pozlama yeteneği kayboluyor.

Ekran tam anlamıyla kusursuz. Full HD Super AMOLED panelde renkler canlı ama önceki nesil seçenekler kadar inanılmaz derecede aşırı doygun değil. Keskinlik de iyi çünkü Full HD ile 5.7 inç ekranda olması gereken yoğunluk elde ediliyor. Parlaklık ise güneşli dış alanlarda orta seviye görünebilirlik için yeterli düzeyde. Samsung’un beyazlarını beğenmediyseniz tonunu düzenleyebilirsiniz.

Daima açık olan ekranın arka görüntüsünü bile düzenleyip eşsiz bir görünüm elde edebilirsiniz. İçerik olarak görsel seçerseniz işe yaramaz biçimde tüm ekranı bu desen kaplıyor. Samsung’un neden buna yer verdiğini anlamak güç ama isteyenler için bu seçenek de var.

Hoparlörün sıra dışı konumuna rağmen Samsung Galaxy A7 2017 ses kalitesi epey yüksek. Ses stili pek görülmedik biçimde düzenlenebiliyor. Su geçirmez gövdeye rağmen ses seviyesinde düşüş yaşanmıyor. 3.5 mm kulaklık fişini kullanırsanız tüm ses efektleri kullanılabilir oluyor. Bluetooth kulaklık kullanırsanız UHQ ses ölçekleyici özelliğini kullanamıyorsunuz. Bluetooth için de geçerli olan Adapt Sound ses teknolojisiyle sesi zevkinize ve kulaklık modelinize göre elden geçirebilirsiniz. Ancak bu teknoloji, yapılan ayarları farklı kulaklıklar için profiller şeklinde saklayamıyor. Günümüzde birden çok kulaklık kullananların tekrar ayar yapması gerekiyor.

Sonuç

Samsung Galaxy A7 2017 hayli iyi bir cihaz. Elbette daha iyi bir işlemciye, daha hızlı otomatik odaklama sistemine ve titreşimli geri beslemeye yer verilebilirdi ama Samsung bunlar yerine gelişmiş ses özelliklerine, harika ekrana, malzeme kalitesine, daha uzun batarya ömrüne ve ayrıca IP68 korumasına öncelik verdi. Buna rağmen titreşimli geri beslemeye yer vermemiş olan Samsung’u affettiğimiz sanılmasın. Yazılıma ekleme maliyeti olmayan bir özellik. Eğer üçüncü parti uygulamalar kullanabiliyorsa Samsung nasıl oldu da kapasitif tuşlara bu özelliği eklemedi? Bu eksiklikler bir yana, Samsung’un bu modelde kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştiren Grace UX kullanıcı arabirimine yer vermesini takdir ettik. Samsung Galaxy S7’ye servet ödemeden havuza giderken yanınızda taşıyabileceğiniz bir akıllı telefon arıyorsanız Galaxy A7 2017 sizleri bekliyor.

Artılar

Sağlam gövde, IP68 koruma

Hızlı şarj standart

Hoş görünüm

Uzun batarya ömrü

Gerçek anlamda Dual SIM ve microSD

Akıcı kullanıcı arabirimi

Tasarımla uyumlu dahili uygulamalar

Başarılı çoklu uygulama deneyimi

16 MP kamerayla net fotoğraflar

Keskin ve canlı 5.7 inç Full HD Super AMOLED ekran

Always On özelliği

Güçlü ve net hoparlör, başarılı ses efektleri

Eksiler

Düşük benchmark skorları

Parmak izi okuyucuya alışmak zaman alıyor

Kapasitif tuşlarda titreşim eksiği

Yavaş otomatik odaklama sistemi



