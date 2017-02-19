Android işletim sistemli akıllı telefonlarda WhatsApp‘a gelen fotoğraf ve videoları gizlemek için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bilindiği gibi arkadaşlarınıza ve katıldığınız gruplara fotoğraf / video gönderimi yapabiliyor ve aynı şekilde siz de fotoğraf ve video alabiliyorsunuz. WhatsApp’ı sıkça kullanan biriyseniz bir süre sonra cihazınızda WhatsApp arkadaşlarınızdan ve gruplarından gelen yüzlerce fotoğraf ve videonun biriktiğini göreceksiniz. Bu medya dosyaları WhatsApp uygulamasının dışında Android’in Galeri uygulamasında da görülebilir durumda olacaktır. Çeşitli sebeplerle WhatsApp‘tan gelen fotoğraf ve videoları gizlemek, bunların yalnızca WhatsApp uygulamasında görülebilir durumda olmasını isteyebilirsiniz. Bu işlem için Google Play uygulama mağazasından yükleyebileceğiniz üçüncü parti uygulamaları kullanmanız mümkün ama biz bu işlemi ekstra bir uygulama yüklemeden nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlatmak istiyoruz. Dilerseniz Android‘de WhatsApp‘taki fotoğraf ve videoları gizlemek için ne yapılması gerektiğine geçelim.

WhatsApp: Fotoğraf ve Videoları Gizlemek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda kurulu olan dosya yöneticisi uygulamasını çalıştırın. Cihazın dahili depolama biriminin ana dizinine gidin, WhatsApp ve ardından Media klasörlerine erişin. Buradaki WhatsApp Images adlı klasörü .WhatsApp Images şeklinde adlandırın. Benzer şekilde WhatsApp Video klasörünün ismini de .WhatsApp Video yapın. Yani yaptığımız düzenleme klasörün adının başına nokta eklemekten ibaret.

Bu işlem yalnızca Android’de uygulanabiliyor, iPhone’da bu aşamaları izleyebilmeniz mümkün değil. WhatsApp’a gelen fotoğraf ve videolar Galeri’den gizlenecek ancak WhatsApp uygulamasında ve dosya yöneticisiyle fotoğraf ve videoları görmeye devam edebileceksiniz.





