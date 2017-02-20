Akıllı Telefon Kamerası İle Anlık Çeviri yapmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama sayısı son yıllarda hızla arttı, uygulama mağazalarında çeşitli işlevlere sahip yüz binlerce uygulama mevcut. Bugün çevrenizde görebileceğiniz yabancı dilde bir tabela, kullanım kılavuzu ya da benzer bir içeriği akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak nasıl dilinize çevirebileceğinizi anlatacağız. Özellikle ülke dışına çıktığınızda oldukça işinize yarayacaktır. Dilerseniz Akıllı Telefon Kamerası İle Anlık Çeviri işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinize geçelim.

Akıllı Telefon Kamerası İle Anlık Çeviri Nasıl Yapılır?

Öncelikle Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Translate uygulamasının son versiyonunu yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. İlk olarak ana dilinizi ve sıkça çeviri yapacağınız yabancı dili seçmeniz istenecektir. Tercihlerinizi yapın ve Finished butonuna dokunun.

Şimdi arayüzde yer alan kamera simgesine dokunun ve ana dilinize çevirmek istediğiniz metni içeren sahnenin fotoğrafını çekin.

Fotoğrafı çekmenizin ardından uygulama ilgili metni ana dilinize anında çevirecektir.

Anlık çeviri için Google Translate’in yanı sıra Microsoft Translator uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza yükledikten sonra çalıştırın ve Continue butonuna dokunun.

Konum bilginiz talep ediliyor. Activate butonunu kullanarak erişime onay verin.

Şimdi çevirisini yapmak istediğiniz metnin yer aldığı nesnenin fotoğrafını çekmelisiniz.

Fotoğrafı çektikten sonra ilgili metni hangi dile çevirmek istediğinizi seçin. Metnin çevirisi ekranda, seçiminiz doğrultusunda anında gerçekleştirilecektir.







