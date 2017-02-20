Android telefonların ses seviyesini artırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Akıllı telefonunuzun ses seviyesini yetersiz buluyorsanız ve Android’in ses seviyesi kontrolünü sağlayan aracında sesi en yüksek seviyeye taşımanıza rağmen tatmin olmadıysanız ses seviyesini artırmak için izleyebileceğiniz bazı yöntemler mevcut. Dilerseniz Android telefonların ses seviyesini artırmak için izleyebileceğiniz yöntemlerden birkaçına göz atalım.

Android Telefonların Ses Seviyesini Artırmak

Fine Volume Control V2

Ice Cream Sandwich gibi çok eski Android versiyonlarından birisini kullanmıyorsanız bu yöntem sizin için geçerli değil. Fine Volume Control V2 uygulamasının ücretsiz deneme versiyonu var, farklı bir uygulama olan Unlocker 3 USD karşılığında edinilebiliyor. Uygulama her ses akışı için 100 adım sunuyor. Ses seviyesi donanımsal butonlar ya da uygulama arayüzündeki araçlar yardımıyla artırılabilmekte. Ön tanımlı profiller mevcut. Çeşitli bug’lar içerdiği için bazı akıllı telefonlarda sorun yaşanması mümkün. Satın almadan önce ücretsiz versiyonu denemenizi öneriyoruz.

Xposed Modülleri

Xposed, root erişimi sağlanmış Android işletim sistemli akıllı telefonlarda cihazı riske atmadan iyileştirmeler elde etmenin en iyi yolu. Modüller cihaza rahatlıkla yüklenebiliyor ve dilediğiniz zaman kolayca devre dışı bırakabiliyorsunuz. Xposed framework kurulumu da hiç zor değil. İhtiyacınız olan şey root erişimi sağlanmış ve custom recovery yüklenmiş (TWRP, CWM gibi) bir Android akıllı telefon. Xposed kurulumuna daha önce buradaki rehberimizde değinmiştik.

VolumeSteps+

Araç Android Marshmallow sürümüne kadar olan stok ve az modifiye edilmiş ROM’ları desteklemekte. Yüksek oranda özelleştirme içeren Samsung, HTC ve LG ROM’ları tam desteğe sahip değil. Her ses akışı için 5 ile 50 arasında aşama sunuluyor. Kulaklık için güvenli ses seviyesi uyarısı ve bunu devre dışı bırakma seçeneği gibi ekstra özellikler de var.

GravityBox

Bu uygulama ile çok çeşitli özelleştirmelere gidebiliyorsunuz. JellyBean, KitKat, Lollipop ve Marshmallow versiyonları için ayrı modüller bulunsa da ileri düzey özelleştirmeler içeren ROM’ları desteklemiyor. Cihazınız için doğru olan sürümü bulun ve yükleyin, cihazı yeniden başlatın. Media Tweaks bölümüne erişin. Buradan ses seviyesini değiştirebilir (maksimum 50 yapabilirsiniz) ve diğer özelleştirme seçeneklerine erişebilirsiniz. Örneğin ses seviyesi tuşlarına basıldığında diğer akışlar da gösterilecek şekilde ses seviyesi panelini genişletebilir veya bildirim ses seviyesi yerine varsayılan olarak medya ses seviyesi denetimini açabilirsiniz. Ekran ters çevrildiğinde ses düğmelerinin yönünün değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. Root erişimi sağlanmış ve Xposed kurulumu yapılmış stok ROM’lu cihazlarda GravityBox mutlaka yer almalı.





