Şans tanımanız gereken 4 harika Android uygulaması ile sizlerleyiz. Google Play uygulama mağazası giderek büyüyor ve mağazaya sürekli yeni uygulamalar ekleniyor. Her kategoride, aşağı yukarı aynı işlevlere sahip binlerce uygulama bulabilmek mümkün. Bu noktada güzel bir arayüz, işlevsel seçenekler ve stabiliteye sahip uygulamaları seçmek önem kazanıyor. Sitemizde gözümüze çarpan, beğendiğimiz uygulamaları çeşitli konular altında sürekli sizlerle paylaşıyoruz. Bugün birbirlerinden farklı işlevlere sahip olan, göz atmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 Android uygulamasını tanıtacağız.

Şans Tanımanız Gereken 4 Harika Android Uygulaması

VUE: video editor & camcorder

VUE, Android işletim sistemli akıllı telefonunuzla video kaydetmenizi ve bilgisayara ihtiyaç duymadan video düzenlemenizi sağlayan başarılı bir uygulama. Araç bilgisayarlarda gördüğümüz video editörlerine benzer şekilde gelişmiş özelliklere sahip. Şık ve minimal bir tasarımı var, işinizi kolayca halledebiliyorsunuz. Filtreler, sticker’lar, montaj, müzik ekleme gibi özellikler hazır. Videolarınızı sosyal ağ sitelerinde kolayca paylaşabilirsiniz.

Isotope – Periodic Table

Today Calendar ve Monospace gibi başarılı uygulamalara imza atan Jack Underwood, Google Play uygulama mağazasındaki favori geliştiricilerimizden biri. Geliştiricinin özellikle Kimya öğrencilerini ve meraklıları sevindirecek harika bir uygulaması daha var: Isotope. Uygulama adından da anlaşılabileceği üzere periyodik tabloyu içeriyor ve zengin animasyonlar, yüksek kaliteli görseller, reklamsız bir arayüz ve dahili arama özelliğiyle Google Play’deki en başarılı periyodik tablo uygulamalarından birisi olmayı başarıyor.

SignEasy | Sign documents

SignEasy bizim en sevdiğimiz e-imza uygulaması. Çok basit ve zarif bir araç, evrak işleriyle uğraşıyorsanız seveceksiniz. Başka e-imza uygulaması kullanmamış olsak da, bu uygulamanın en iyilerden biri olduğuna inanıyoruz. İmzalamak ve belgeleri doldurmak için mükemmel bir çözüm. Özellik listesini burada ele almamıza pek imkan yok fakat çok sayıda harika özellik barındırdığını belirtelim. Uygulama dijital imzanızı yeniden kullanmanızı sağlıyor, bu özellik size gerçekten zaman kazandırabilir.

Notegraphy

Her şeyden önce Notegraphy oldukça eski bir uygulama ve çok uzun süredir güncelleme almadı. Ancak bu, özellikle sosyal medyayı yoğun şekilde kullananlar için harika bir uygulama olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Notegraphy, metin yazmak ve paylaşmak için kullanılabilen 40’ın üzerinde güzel şablondan oluşan bir koleksiyon. Girdi basit bir metin olsa da elde edilen sonuçlar zarif ve minimal oluyor. Sosyal ağlarda çeşitli sayfaları yönetiyorsanız ya da kişisel hesabınızdan sürekli paylaşımda bulunuyorsanız Notegraphy elinizin altında bulunmalı.







