Windows Bilgisayarda iOS Uygulamalarını Çalıştırmak için kullanabileceğiniz yazılımlarla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Android uygulamalarını Windows sistemlerde çalıştırmak için kullanılabilecek çok sayıda emülatör bulunmakta. Benzer şekilde iOS uygulamalarını çalıştırmak için yararlanılabilecek yazılımlar da mevcut. Dilerseniz Windows Bilgisayarda iOS Uygulamalarını Çalıştırmak için faydalanılabilecek araçları daha yakından tanıyalım.

Windows Bilgisayarda iOS Uygulamalarını Çalıştırmak

Windows bilgisayarlar için geliştirilen en iyi iOS emülatörlerinden birisi olan iPadian iOS uygulamalarını PC’de akıcı şekilde çalıştırabiliyor. Çok bilindik bir çözüm ve olumlu kullanıcı yorumları var. iOS uygulamalarını Windows’ta çalıştırmak istiyorsanız mutlaka denemelisiniz.

Bizim favori emülatör çözümlerimizden birisi olan Air iPhone hayli sade ve kullanıcı dostu bir arayüze ev sahipliği yapıyor. Araç temelde Apple’ın iPhone GUI’sini canlandıran bir Adobe AIR uygulaması. Yazılımı kullanabilmek için bilgisayarınıza AIR framework’ü yüklemeniz gerekiyor. Air iPhone yazılımı iPhone’un arayüzünü neredeyse birebir taklit etmekte. Uygulamanın ciddi bir kullanıcı kitlesi var.

iOS uygulamalarını Windows’ta çalıştırmak için kullanılabilecek başarılı bir çözüm daha. MobiOne Studio esasında Windows’ta çapraz platform Android ve iOS uygulamaları geliştirmek için hazırlanan bir yazılım. Favori iOS uygulamalarınızı PC’de çalıştırmak için bu başarılı araca şans tanımalısınız.

Appetize harika bir çevrimiçi iOS emülatörü, tıpkı çevrimdışı çalışan iOS emülatör çözümleri gibi görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Ücretsiz olan araç Adobe AIR framework’ü desteklemekte. Yazılımı çalıştırınca arayüzdeki Upload butonuna tıklayın, iOS uygulamasını yükleyin ve kullanmaya başlayın.

TestFlight Apple’ın sahibi olduğu bir yazılım ve Beta sürecindeki uygulamaların test edilmesi için hazırlanmış bir araç. Geliştirici desteği açısından Xamarin Testflight’ın en iyi iOS PC emülatörlerinden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yazılım iOS 8.0 ve daha güncel iOS versiyonlarıyla uyumlu uygulamaları çalıştırabiliyor.





