Android ve iOS iÃ§in En Ä°yi 5 Ã‡evrimiÃ§i FPS Oyunu ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. MeÃ§hul bir gelecek zamanda uzaylÄ±larla savaÅŸmaktan zamanda geriye gidip Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±’nda mÃ¼cadele etmeye uzanan geniÅŸ bir skalada Ã§ok sayÄ±da Ã§evrimiÃ§i FPS oyunu mevcut fakat bunlarÄ±n hemen hepsi PC ve konsollar iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ durumda. Neyse ki son yÄ±llarda Android ve iOS iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in de daha kaliteli Ã§evrimiÃ§i FPS oyunlarÄ± hazÄ±rlandÄ±. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu, En Ä°yi 5 Ã‡evrimiÃ§i FPS Oyunu nelermiÅŸ daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Android ve iOS: En Ä°yi 5 Ã‡evrimiÃ§i FPS Oyunu

Bullet Force

Bullet Force’da Ã§Ä±lgÄ±nca Ã§atÄ±ÅŸmalar, taktiksel oyunlar, Ã§eÅŸitli oyun modlarÄ±nÄ± iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ haritalar ve AAA oyunlarÄ±n Ã¶zelliklerini konsolide etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã§erÃ§eve iÃ§erisinde bulacaksÄ±nÄ±z. Oyunda ekrandaki kontroller oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ±, rekabet etmeyi seven oyuncular bu arayÃ¼zde dÃ¼zenlemeler gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor. Dokunmatik ekranda daha Ã¶nce FPS oynamadÄ±ysanÄ±z alÄ±ÅŸmanÄ±z biraz zaman alabilir fakat birkaÃ§ dÃ¼zine maÃ§tan sonra sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.

Modern Strike Online

Listemizdeki diÄŸer oyunlaraÂ Ã§ok benzer olan Modern Strike, bÃ¼yÃ¼k konsol ve PC serilerinin heyecanÄ±nÄ± akÄ±llÄ± telefonunuza getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â AdÄ±ndan da anlaÅŸÄ±labileceÄŸi Ã¼zere oyunÂ efsanevi Counter-Strike’dan esinlenilmiÅŸ durumda.

Modern Strike Online, oyunculara altÄ± klasik oyun modu sunuyor: deathmatch, takÄ±mlÄ± deathmatch, bomba modu, respawning iÃ§ermeyen takÄ±mlÄ± mod, hardcore veÂ arkadaÅŸlara karÅŸÄ± savaÅŸ iÃ§in Ã¶zel maÃ§lar. Sesli sohbetin olmamasÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼Â ancak haritalar mÃ¼cadeleleriÂ kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Ã§ok iyi tasarlanmÄ±ÅŸ.Â Mini haritada tÃ¼m takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rebiliyorsunuz.

Blitz Brigade

Blitz Brigade yepyeni bir oyun olmasa da mobil FPS tÃ¼rÃ¼nÃ¼n temel unsurlarÄ±ndan biri haline gelmeyi baÅŸardÄ±. Team Fortress 2’yi anÄ±msatan Blitz BrigadeÂ Valve’in F2P oyunundaki birÃ§ok tanÄ±dÄ±k Ã¶zelliÄŸi sunan Ã§ok oyunculu birÂ oyun.

Blitz BrigadeÂ tek oyunculu moduÂ konusunda aÅŸina olabileceÄŸiniz esnek bir kontrol ÅŸemasÄ±na sahip, ancak oyundaki gÃ¼zellik Ã§ok oyunculu modda.Â Oyuncular Soldier, Gunner, Medic, Sniper, Stealth, Demolisher ve Engineer gibi yedi mevcut karakter sÄ±nÄ±fÄ±ndan birisini seÃ§ebiliyor ve 100’den fazla silah iÃ§eren bir cephaneliÄŸi kullanarakÂ altÄ±ÅŸarlÄ± takÄ±mlar halinde mÃ¼cadeleye girebiliyor.

Critical Ops

Efsane oyunÂ Counter-Strike’tan esintiler taÅŸÄ±yan bir diÄŸer oyun olan Critical Ops ciddi oyunculara hitap ediyor. Oyun Ã§apraz platform; Android, iOS ve Facebook’tan 20’ye kadar oyuncu birbirlerine karÅŸÄ± istedikleri zaman mÃ¼cadele edebiliyor.

Critical Ops ÅŸu an Beta aÅŸamasÄ±nda ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemlerde oyuna eklenmesi planlanan Ã¶zellikler var. Ã‡apraz platform doÄŸasÄ± sayesinde Ã§ok aktif bir oyuncu kitlesi bulunmakta.

N.O.V.A. 3: Freedom Edition

Oyunda hem tek oyuncu hem de Ã§ok oyunculu mod bulunmakta ve tek oyunculu mod listedeki diÄŸer oyunlara kÄ±yasla daha baÅŸarÄ±lÄ± ancak biz Ã§ok oyunculu modu daha Ã§ok beÄŸendik. N.O.V.A 3’te maksimum 12 oyuncu bayrak kapma, kontrol noktasÄ±, death match, takÄ±mlÄ± death match gibi farklÄ± oyun modlarÄ± altÄ±nda mÃ¼cadele edebiliyor. TÄ±pkÄ± listedeki diÄŸer oyunlar gibiÂ N.O.V.A 3 de akÄ±llÄ± telefonlara Ã¼cretsiz yÃ¼klenebiliyor.







