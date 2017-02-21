Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlarda oyunlardaki reklamlarÄ±Â engellemek iÃ§in yararlanabileceÄŸiniz kÃ¼Ã§Ã¼k bir ipucu ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Google Play uygulama maÄŸazasÄ±nda giriÅŸ, orta seviye ve Ã¼st seviye akÄ±llÄ± telefonlara yÃ¼klenebilen binlerce oyun bulunmakta. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n arkasÄ±nda dev firmalar ve devasa bÃ¼tÃ§eler bulunmakta, bazÄ±larÄ± ise daha mÃ¼tevazi ve kendi yaÄŸÄ±nda kavrulan geliÅŸtirici ekiplerin eserleri. Tabii oyunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Ã¼cretli iken Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± maÄŸazadan Ã¼cretsiz indirilebiliyor. Ãœcretli oyunlarda genellikle uygulama iÃ§i satÄ±n alma opsiyonlarÄ± ve reklamlarla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±yoruz. Ãœcretsiz ya da free-to-play modelindeki oyunlarda ise geliÅŸtiriciler uygulama iÃ§i satÄ±n alma Ã¶geleri ve reklamlarÄ± haklÄ± olarak gelir kapÄ±sÄ± haline getiriyor. BazÄ± oyunlardaki abartÄ±ya kaÃ§an miktardaki reklamlar canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kabilir. Oyunlardaki reklamlarÄ± engellemek isteyebilirsiniz. Android‘de oyunlardaki reklamlarÄ± engellemek iÃ§in faydalÄ± olabilecek kÃ¼Ã§Ã¼k bir ipucu verelim istedik.

Android: Oyunlardaki ReklamlarÄ± Engellemek

Favori Ã§evrimdÄ±ÅŸÄ± oyunlarÄ±nÄ±zÄ± reklamlar olmadan oynayabilmek biraz karmaÅŸÄ±k bir mevzu. Reklamlar dinamik olarak yÃ¼klendiÄŸinden ve bu fonksiyonun yerine getirilebilmesi iÃ§in aktif internet baÄŸlantÄ±sÄ±na ihtiyaÃ§ duyulduÄŸundan akÄ±llÄ± telefonunuzu uÃ§uÅŸ moduna almak oyundaki reklamlardan kurtulmanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Tabii bu seÃ§enek yalnÄ±zca oyun Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in aktif internet baÄŸlantÄ±sÄ±na ihtiyaÃ§ duymuyorsa geÃ§erli.Â Clash of Clans gibi birÃ§ok popÃ¼ler oyun internet baÄŸlantÄ±sÄ± olmadan zaten oynanamÄ±yor.

Bu yÃ¶ntem daha Ã§ok yeterince popÃ¼ler olmayan puzzle ve platform oyunlarÄ±nda geÃ§erli. Tabii birÃ§ok oyunda denenebilir ama Ã§ok farklÄ± sonuÃ§larla karÅŸÄ±laÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. Ek olarak bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda pil seviyesi kaybÄ±nÄ±n yavaÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz.

BirÃ§ok oyunun reklamlÄ± Ã¼cretsiz versiyonunun dÄ±ÅŸÄ±nda 2-3 USD karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda edinilebilen reklamsÄ±z versiyonunun bulunduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Yani sizi gerÃ§ekten eÄŸlendiren ve severek oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oyunlarÄ± satÄ±n alarak geliÅŸtiricilerine destek olmanÄ±zÄ± Ã¶neriyoruz.





